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      Різанина в Одесі: бійка іноземців з місцевими жителями призвела до загибелі двох людей – фото

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      Іноземних студентів, які за даними поліції розпочали бійку затримали
      Іноземних студентів, які за даними поліції розпочали бійку затримали / od.npu.gov.ua

      В Одесі поліція затримала трьох іноземців, які під час конфлікту з місцевими жителями у центрі міста зарізали двох чоловіків.

      Інцидент сталася вночі на Грецькій площі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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      Іноземці почали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. За словами поліції, словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з правопорушників дістав з кишені ніж і почав завдавати ним удари. Розмахуючи ножем, чоловік навіть не помітив, як завдав поранення не лише одеситам, а й своєму землякові.

      В ході сутички поранення отримали троє осіб. Від отриманих ран двоє із них померли: 28-річний житель міста — на місці події, 21-річний іноземець — у лікарні. Ще одного потерпілого — 30-річного одесита — госпіталізовано і він перебуває у вкрай тяжкому стані.

      Співробітники поліції затримали 24-, 26- і 28-річного правопорушників. Їхні дії кваліфіковано за статтями про "умисне вбивство", "замах на вбивство" і "хуліганство".

       

      Затримані іноземні студенти, які за даними поліції спровокували бійку / фото "Думская"

      Усім трьом фігурантам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, що їм загрожує — довічне позбавлення волі.

      Одеські поліцейські затримали іноземців: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Одеси Поліція
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