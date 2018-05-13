Різатдінова поділилась новими фото свого піврічного сина

Українська гімнастка та олімпійська призерка Ганна Різатдінова поділилась милими фото свого сина, батьком якого є нардеп-втікач Олександр Онищенко.

Зворушливими світлинами спортсменка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Різатдінова розповіла, як їй втікач-Онищенко допомагає з немовлям

12 травня її синові Роману виповнилось півроку.

Гімнастка символічно вдягла його у спортивну форму з цифрою 12 та написом "Roman" на спині.

"Сьогодні нашому чемпіону 6 місяців", – написала Різатдінова.



Різатдінова вперше показала свого піврічного сина



Анна Різатдінова вдягла сина у футболку з написом Roman



Різатдінова вперше показала обличчя сина

Раніше гімнастка відверто розповіла про свої стосунки з олігархом-втікачем Олександром Онищенком, який і є батьком її сина.