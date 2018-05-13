Різатдінова поділилась новими фото свого піврічного сина
Українська гімнастка та олімпійська призерка Ганна Різатдінова поділилась милими фото свого сина, батьком якого є нардеп-втікач Олександр Онищенко.
Зворушливими світлинами спортсменка поділилась на своїй сторінці в Instagram.
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12 травня її синові Роману виповнилось півроку.
Гімнастка символічно вдягла його у спортивну форму з цифрою 12 та написом "Roman" на спині.
"Сьогодні нашому чемпіону 6 місяців", – написала Різатдінова.
Різатдінова вперше показала свого піврічного сина
Анна Різатдінова вдягла сина у футболку з написом Roman
Різатдінова вперше показала обличчя сина
Раніше гімнастка відверто розповіла про свої стосунки з олігархом-втікачем Олександром Онищенком, який і є батьком її сина.