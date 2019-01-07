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      Різдво у Львові: яких старовинних традицій дотримуються у місті – яскраві фото та відео

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      У Львові влаштували вже традиційні різдвяні гуляння. Поринути в атмосферу свята й споглядати стародавні звичаї та обряди, пов'язані зі звеличенням народження Ісуса Христа, можна, зокрема, у Шевченківському гаю. Журналісти 24 каналу разом із львів'янами та гостями міста долучилися до святкового дійства.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Святкування там саме у розпалі. Кожна хатина музею просто неба символізує окреме село Львівської області. Біля господи стоять ґазда та ґаздиня: запрошують відвідувачів до хати поколядувати, почастуватися пампушками та просто пригадати старі звичаї.

      Різдво у Львові
      Різдво у Шевченківському гаю

      Ті, хто не хочуть заходити до оселі, мають можливість поспівати надворі разом з етно-гуртом "КораЛЛі". Музиканти у старовинних костюмах ходять від хати до хати й запрошують всіх до коляди.

      Різдво у Львові
      Етно-гурт "КораЛЛі"

      Учасниця гурту Людмила Зборовська розповіла: ідея створити таку традицію виникла для того, щоб показати людям, які не знають святкових обрядів, традиції українського Різдва.

      Різдво у Львові
      Різдво у Шевченківському гаю

      У Шевченківському гаю кожен може обрати забаву собі до душі. У хатинках відбувається чимало майстер-класів, на головній сцені виступають вертепи, а також там можна почастуватися глінтвейном або чаєм.

      Різдво у Львові
      Різдво у Шевченківському гаю

      На Різдво до Львова приїхали й люди з інших областей та навіть країн.

      Ми тут вже втретє. Дуже любимо Львів, тож їздимо сюди на різдвяні вихідні. Ми приємно вражені тим, як ви святкуєте Різдво – у нас все трохи по-іншому,
      – розповів латвієць Маріос.

      Різдво святкують не лише у Гаю, багато цікавих дійств відбувається і в центрі Львова. Святкуватимуть у місті аж до 19 грудня, коли відзначатимуть Водохреща.

      Теги: Різдво Новини України Новини Львова Традиції
      Джерело: 24 канал
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