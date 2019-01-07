Різдво у Львові: яких старовинних традицій дотримуються у місті – яскраві фото та відео

У Львові влаштували вже традиційні різдвяні гуляння. Поринути в атмосферу свята й споглядати стародавні звичаї та обряди, пов'язані зі звеличенням народження Ісуса Христа, можна, зокрема, у Шевченківському гаю. Журналісти 24 каналу разом із львів'янами та гостями міста долучилися до святкового дійства.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Святкування там саме у розпалі. Кожна хатина музею просто неба символізує окреме село Львівської області. Біля господи стоять ґазда та ґаздиня: запрошують відвідувачів до хати поколядувати, почастуватися пампушками та просто пригадати старі звичаї.



Різдво у Шевченківському гаю

Ті, хто не хочуть заходити до оселі, мають можливість поспівати надворі разом з етно-гуртом "КораЛЛі". Музиканти у старовинних костюмах ходять від хати до хати й запрошують всіх до коляди.



Етно-гурт "КораЛЛі"

Учасниця гурту Людмила Зборовська розповіла: ідея створити таку традицію виникла для того, щоб показати людям, які не знають святкових обрядів, традиції українського Різдва.



Різдво у Шевченківському гаю

У Шевченківському гаю кожен може обрати забаву собі до душі. У хатинках відбувається чимало майстер-класів, на головній сцені виступають вертепи, а також там можна почастуватися глінтвейном або чаєм.



Різдво у Шевченківському гаю

На Різдво до Львова приїхали й люди з інших областей та навіть країн.

Ми тут вже втретє. Дуже любимо Львів, тож їздимо сюди на різдвяні вихідні. Ми приємно вражені тим, як ви святкуєте Різдво – у нас все трохи по-іншому,

– розповів латвієць Маріос.

Різдво святкують не лише у Гаю, багато цікавих дійств відбувається і в центрі Львова. Святкуватимуть у місті аж до 19 грудня, коли відзначатимуть Водохреща.