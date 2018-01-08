Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні

До новорічних та різдвяних вихідних залишились лічені дні. У створенні святкового настрою допоможуть книги із різдвяною атмосферою. Наші журналісти зібрали добірку книжок, які змусять повірити у різдвяне диво.

Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" (вся серія романів), 1997-2007 рр

Перше місце у рейтингу різдвяних книжок посідає історія з семи фантастичних романів. Англійська письменниця Джоан Роулінг розповідає про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера та його друзів – Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер. Події відбуваються у англійській школі чарів та чаклунства. Світ створений Джоан доводить, що у протистоянні між добром і злом завжди перемагає перше. Різдвяні сцени у книжці описані фантастично. Не вірите? Переконайтесь самі!

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"Гаррі Поттер"

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія", 2014 р

Книга "Різдвяна історія" розповідає, що кожен у святкову ніч може розпочати нове життя. Герой книги – лихвар Ебенезер Скрудж, для якого єдиною цінністю життя є гроші. Він працює щодня збираючи копійку до копійки. Одного разу на Різдво до Скруджа приходять колядники, які просять пожертви для бідних. Ебенезер відмовляється допомогти. Він черствий до ближніх і притримується думки, що всіх, хто зичить іншому щасливого Різдва потрібно вбивати. За лихваря беруться три духи Різдва, які змінюють світогляд Скруджа.

"Різдвяна історія"

Клайв Стейплз Льюїс "Хроніки Нарнії", 1950-1956 рр

Пригодницька книга зачарує із перших сторінок. Все, що потрібно – відкласти буденні справи у сторону і зануритись у сюжет. Сім фантастичних книг, написаних Клайвом Стейплзом Льюїсом розповідають про дітлахів, які потрапляють у казкову країну під назвою Нарнія. В цьому місці тварини вміють розмовляти з людьми, магією місцевих мешканців також не здивуєш. Підлітки змагаються із білою відьмою та знаходять наставника у ролі лева. Книга відмінно підійде, як для дорослого читача, так і для дітей.

"Хроніки Нарнії"

Джон Грішем "Різдво з невдахами", 2001 р

На цей раз автор Джон Грішем виступає перед читачами в абсолютно іншому жанрі. Роман "Різдво з невдахами" розповідає про родину Кренк, які вирішили не святкувати Різдво. Це пов’язано із тим, що улюблена донька батьків переїхала в Перу. Подружня пара вирішує забути про дріб’язкові проблеми та купує квитки на круїзний лайнер. Все, що потрібно – дочекатись бажаної подорожі…

"Різдво з невдахами"

Джон Рональд Руел Толкін "Листи Різдвяного Діда", 2017 р

"Листи Різдвяного Діда" – збірка казок, яку Толкін розповідав власним дітям протягом двадцяти років. Чоловік писав листи на Різдво, а діти в свою чергу писали відповідь на них. Різдвяний дід описував все, що його оточує: будинок, помічників, друзів, а також події, які траплялися на Північному полюсі.

"Листи Різдвяного Діда"

Автор: Вікторія Кліменко