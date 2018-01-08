00:37
9 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні

17:05, 8 січня 2018 Читать новость на русском
Книжки на різдвяні свята
Книжки на різдвяні свята / 24 Канал

До новорічних та різдвяних вихідних залишились лічені дні. У створенні святкового настрою допоможуть книги із різдвяною атмосферою. Наші журналісти зібрали добірку книжок, які змусять повірити у різдвяне диво.

Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" (вся серія романів), 1997-2007 рр

Перше місце у рейтингу різдвяних книжок посідає історія з семи фантастичних романів. Англійська письменниця Джоан Роулінг розповідає про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера та його друзів – Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер. Події відбуваються у англійській школі чарів та чаклунства. Світ створений Джоан доводить, що у протистоянні між добром і злом завжди перемагає перше. Різдвяні сцени у книжці описані фантастично. Не вірите? Переконайтесь самі!

Читайте також: Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі

"Гаррі Поттер"

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія", 2014 р

Книга "Різдвяна історія" розповідає, що кожен у святкову ніч може розпочати нове життя. Герой книги – лихвар Ебенезер Скрудж, для якого єдиною цінністю життя є гроші. Він працює щодня збираючи копійку до копійки. Одного разу на Різдво до Скруджа приходять колядники, які просять пожертви для бідних. Ебенезер відмовляється допомогти. Він черствий до ближніх і притримується думки, що всіх, хто зичить іншому щасливого Різдва потрібно вбивати. За лихваря беруться три духи Різдва, які змінюють світогляд Скруджа.

"Різдвяна історія"

Клайв Стейплз Льюїс "Хроніки Нарнії", 1950-1956 рр

Пригодницька книга зачарує із перших сторінок. Все, що потрібно – відкласти буденні справи у сторону і зануритись у сюжет. Сім фантастичних книг, написаних Клайвом Стейплзом Льюїсом розповідають про дітлахів, які потрапляють у казкову країну під назвою Нарнія. В цьому місці тварини вміють розмовляти з людьми, магією місцевих мешканців також не здивуєш. Підлітки змагаються із білою відьмою та знаходять наставника у ролі лева. Книга відмінно підійде, як для дорослого читача, так і для дітей.

"Хроніки Нарнії"

Джон Грішем "Різдво з невдахами", 2001 р

На цей раз автор Джон Грішем виступає перед читачами в абсолютно іншому жанрі. Роман "Різдво з невдахами" розповідає про родину Кренк, які вирішили не святкувати Різдво. Це пов’язано із тим, що улюблена донька батьків переїхала в Перу. Подружня пара вирішує забути про дріб’язкові проблеми та купує квитки на круїзний лайнер. Все, що потрібно – дочекатись бажаної подорожі…

"Різдво з невдахами"

Джон Рональд Руел Толкін "Листи Різдвяного Діда", 2017 р

"Листи Різдвяного Діда" – збірка казок, яку Толкін розповідав власним дітям протягом двадцяти років. Чоловік писав листи на Різдво, а діти в свою чергу писали відповідь на них. Різдвяний дід описував все, що його оточує: будинок, помічників, друзів, а також події, які траплялися на Північному полюсі.

"Листи Різдвяного Діда"

Автор: Вікторія Кліменко

Теги: Новини України LifeStyle Публікації Новорічні свята Різдво Книги Література Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою
8 січня, 22:02 Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою
2774
У нас все будет хорошо, а вот россиянам стоит подумать о своем будущем
8 січня, 22:01 У нас все будет хорошо, а вот россиянам стоит подумать о своем будущем
Семен Кабакаєв 4983
Передвиборча каса: хто стане
8 січня, 19:00 Передвиборча каса: хто стане "дойними коровами" політиків
Сергій Лещенко 783
Радянська
8 січня, 18:00 Радянська "уравніловка" повертається: українські вчителі будуть зобов'язані носити форму
Ольга Бродська 3666
Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні
8 січня, 17:05 Топ-5 книжок, які варто прочитати у різдвяні вихідні
2018
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
СБУ було відомо про можливу диверсію на Вінниччині 27 вересня, – журналіст
 27 вересня 2017 , 02:21
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня 2017 , 18:30
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук