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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Різдвяні вихідні: куди піти у Києві 5-7 січня

18:31, сьогодні 246 Читать новость на русском
Афіша подій у Києві 5-7 січня
Афіша подій у Києві 5-7 січня

На різдвяні вихідні у Києві буде дуже насичена розважальна програма. Читайте афішу подій на 5-7 січня.

Афіша подій у Києві 5-7 січня

ЗИМОВА КРАЇНА НА ВДНГ

ВДНГ

26 грудня – 14 січня, з 10:00

Вартість: 799 грн/придбати квиток тут

Великий зимовий парк розваг на території ВДНГ – це більше 20 локацій, на яких дорослі та діти відчують себе в казці та зможуть відпочити під час новорічних свят. Зимова країна відкрита для відвідувань до 14 січня. Деякі локації безкоштовні, для інших треба купити квиток в касі, або придбати добовий абонемент за 799 гривень на всі розваги парку. А розваг тут вистачає: від драйвових гірок і резиденції Діда Мороза – до теплої ярмарки та кафе-театру київських маріонеток.

Читайте також: Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні

ТАЄМНИЦЯ ГРАНД-ГОТЕЛЮ "БУДАПЕШТ"

НСК Олімпійський

26 грудня – 14 січня, 11:00

Вартість: 200 – 490 грн/придбати квиток тут

Дитяча шоу-вистава "Таємниця гранд-готелю Будапешт" – це 7 інтерактивних завдань і 7 секретних замків, які зможе відкрити добре серце маленького глядача. Кожен готель має свої таємниці – в деяких живуть привиди, в інших зникають люди, але тільки учасники цього грандіозного шоу відправляться на розслідування таємниці. Тривалість вистави – 60 хвилин, потрапити на неї можна до середини січня, покази проходять на Олімпійському дворику НСК під новорічною ялинкою.

Шоу-вистава "Таємниця гранд-готелю Будапешт"

ВІТАЛІК: СПЕКТАКЛЬ ПРО ЧОЛОВІКІВ

Мала Опера

5 січня, 20:00

Вартість: 100 – 300 грн/придбати квиток тут

Один з найбільш жорстких і життєвих вистав Дикого Театру про доленосні події країни на тлі життя Віталіка – закомплексованого сорокарічного чоловіка з Маріуполя, який живе по квартирах Києва, працює журналістом, шукає сенс життя, гроші, турботу, любов та натхнення. П'єса українського драматурга Віталія Ченського в постановці головного режисера Дикого театру – Максима Голенка ( "Вій 2.0", "ПопиМентиБаблоБаби" і "Афродизиак"). Обмеження на вхід: 18+ років, деякі сцени можуть травмувати своєю відвертістю, присутня нецензурна лексика.

Читайте також: Куди піти у січні: афіша подій у Києві

ФОРТЕПІАННИЙ ВЕЧІР: CHRISTMAS JAZZ

Будинок Архітектора

6 січня, 19:00

Вартість: 175 – 350 грн/придбати квитки тут

Будинок Архітектора запрошує відвідати фортепіанний вечір новорічного джазу, що відбудеться 6 січня. Видатний піаніст і джазовий композитор Павло Ігнатьєв виконає для вас знайомі й улюблені різдвяні мелодії. Серед композицій прозвучить від "Щедрика" в джазовому аранжуванні – до каверу на ABBA "Happy New Year" і "Hallelujah" Руфуса Уенрайта.

ТРИБ’ЮТ AC\DC від гурту AS/DS

Docker Pub

6 січня, 22:00

Вартість: 125 – 1050 грнпридбати квитки тут

На концертах проекту AS/DS можна відчути себе частиною легенду – настільки вміло хлопці передають ту шалену енергетику самих AC/DC, яку можливо більше відчути під сценою на концерті, ніж описати словами в тексті. За 5 років AS/DC дали більше 500 кавер-шоу і отримали офіційний дозвіл на використання творів культових AC/DC від компанії Universal. Разом з ними в Докер Паб можна сміливо вирушати на пошуки "Highway To Hell"!

AC/DC

Теги: Новини України LifeStyle Різдво Новини культури Афіша
Джерело: 24 Канал
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