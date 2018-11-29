Під час Різдвяного посту, який розпочався 28 листопада і триватиме до 6 січня, змінюється режим харчування, який беззаперечно впливає на організм. Проте залежно від організації харчування, в організмі можуть відбуватися як позитивні, так і негативні зміни.

Як піст впливає на здоров’я і кому він протипоказаний – про це йдеться в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 лікаря-дієтолога та доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб у Буковинському державному медичному університеті Мирослави Березової.

Читайте також: Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів

Вплив посту на організм людини

Лікар-дієтолог зазначає, що все залежить від організації харчування, зробивши це правильно, піст добре вплине не лише на фізичне здоров'я, але і на емоційний стан.

Наш оптимізм, бажання творити, відчуття енергії та мотивації до дії, відчуття задоволення від виконаного і врешті відчуття щастя дуже залежать від правильного харчування,

– переконана фахівець.

Мирослава Березова зазначає, що це можна пояснити не тільки взаємодією гормонів голоду і насичення, а також і явищем аутофагії.

Аутофагія – що це? Це фактично споживання клітиною клітинного сміття чи пошкоджених елементів клітини, що відіграє значну роль в реалізації імунної відповіді, сповільнює процеси старіння та розвиток патологічних реакцій

Особливості харчування під час посту

Лікар зазначає, що попри всі традиційні вимоги до посту кількість вуглеводів у раціоні буде збільшуватися, а вміст білків, жирів, насичених і транс-жирних кислот зменшується.



Особливості харчування під час посту

Під час посту збільшується вміст у раціоні харчових волокон.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова “Якщо через відмову від м’ясних продуктів мікрофлора кишківника в основному тільки виграє, то різке обмеження молочних та кисломолочних продуктів може негативно вплинути на склад мікрофлори.”

Склад мікрофлори кишківника забезпечує нормальне травлення, всмоктування поживних речовин. Він бере участь у стимуляції імунної системи, регуляції гормонального гомеостазу, підвищує чутливість до інсуліну, а також відповідає за захист нервової системи та здоров'я мозку.

Для нормалізації шлунково-кишкового тракту необхідно включити в період посту в раціон вівсяну кашу і квашену капусту. Ці продукти допоможуть більш м'яко пережити відмову від молочних продуктів.



Відсутність в раціоні кисломолочних продуктів протягом тривалого часу може призвести до дефіциту кальцію в організмі, який для здоров'я нервової системи, серця і судин, кісток і зубів. Щоб нормалізувати рівень кальцію в організмі, варто включити в щоденне меню насіння кунжуту і соняшнику, горіхи (особливо мигдаль), капусту та шпинат.



Під час посту варто включити в раціон насіння кунжуту

Читайте також: Як дізнатись, що організму бракує кальцію

Кому піст протипоказаний:

• вагітним жінкам та жінкам, які годують грудьми;

• дітям та підліткам;

• літнім людям з хронічними захворюваннями;

• людям з захворюваннями органів травлення (виразкова хвороба, гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит, ентерит тощо);

• пацієнтам з цукровим діабетом, та іншими гормональними порушеннями;

• пацієнтам з анемією;

• виснаженим людям після тривалої хвороби або у післяопераційному періоді;

• людям, які зайняті важкою фізичною працею.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова застерігає, якщо вищеперераховані категорії населення все ж таки будуть постити це може призвести до серйозних ускладнень.



Вагітним та жінкам, які годують грудьми, піст протипоказаний

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.