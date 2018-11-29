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      Як піст впливає на організм: шкода і користь для здоров'я

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      Як піст впливає на організм людини
      Як піст впливає на організм людини / theunconventionalroute.com

      Під час Різдвяного посту, який розпочався 28 листопада і триватиме до 6 січня, змінюється режим харчування, який беззаперечно впливає на організм. Проте залежно від організації харчування, в організмі можуть відбуватися як позитивні, так і негативні зміни.

      Як піст впливає на здоров’я і кому він протипоказаний – про це йдеться в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 лікаря-дієтолога та доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб у Буковинському державному медичному університеті Мирослави Березової.

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      Вплив посту на організм людини

      Лікар-дієтолог зазначає, що все залежить від організації харчування, зробивши це правильно, піст добре вплине не лише на фізичне здоров'я, але і на емоційний стан.

      Наш оптимізм, бажання творити, відчуття енергії та мотивації до дії, відчуття задоволення від виконаного і врешті відчуття щастя дуже залежать від правильного харчування,
      – переконана фахівець.

      Мирослава Березова зазначає, що це можна пояснити не тільки взаємодією гормонів голоду і насичення, а також і явищем аутофагії.

       
      Аутофагія – що це?
      Це фактично споживання клітиною клітинного сміття чи пошкоджених елементів клітини, що відіграє значну роль в реалізації імунної відповіді, сповільнює процеси старіння та розвиток патологічних реакцій

      Особливості харчування під час посту

      Лікар зазначає, що попри всі традиційні вимоги до посту кількість вуглеводів у раціоні буде збільшуватися, а вміст білків, жирів, насичених і транс-жирних кислот зменшується.

      Особливості харчування під час посту
      Особливості харчування під час посту

      Під час посту збільшується вміст у раціоні харчових волокон.

       
      Лікар-дієтолог Мирослава Березова
      “Якщо через відмову від м’ясних продуктів мікрофлора кишківника в основному тільки виграє, то різке обмеження молочних та кисломолочних продуктів може негативно вплинути на склад мікрофлори.”

      Склад мікрофлори кишківника забезпечує нормальне травлення, всмоктування поживних речовин. Він бере участь у стимуляції імунної системи, регуляції гормонального гомеостазу, підвищує чутливість до інсуліну, а також відповідає за захист нервової системи та здоров'я мозку.

      Для нормалізації шлунково-кишкового тракту необхідно включити в період посту в раціон вівсяну кашу і квашену капусту. Ці продукти допоможуть більш м'яко пережити відмову від молочних продуктів.

      Відсутність в раціоні кисломолочних продуктів протягом тривалого часу може призвести до дефіциту кальцію в організмі, який для здоров'я нервової системи, серця і судин, кісток і зубів. Щоб нормалізувати рівень кальцію в організмі, варто включити в щоденне меню насіння кунжуту і соняшнику, горіхи (особливо мигдаль), капусту та шпинат.

      Під час посту варто включити в раціон насіння кунжуту
      Під час посту варто включити в раціон насіння кунжуту

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      Кому піст протипоказаний:

      • вагітним жінкам та жінкам, які годують грудьми;
      • дітям та підліткам;
      • літнім людям з хронічними захворюваннями;
      • людям з захворюваннями органів травлення (виразкова хвороба, гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит, ентерит тощо);
      • пацієнтам з цукровим діабетом, та іншими гормональними порушеннями;
      • пацієнтам з анемією;
      • виснаженим людям після тривалої хвороби або у післяопераційному періоді;
      • людям, які зайняті важкою фізичною працею.

      Лікар-дієтолог Мирослава Березова застерігає, якщо вищеперераховані категорії населення все ж таки будуть постити це може призвести до серйозних ускладнень.

      Вагітним та жінкам, які годують грудьми, піст протипоказаний
      Вагітним та жінкам, які годують грудьми, піст протипоказаний

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Публікації Статті Здорове життя Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: Здоров'я 24
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