Різдвяний піст 2018 року триває 40 днів. Різдвяний піст один з найбільш тривалих і строгих у році. Що можна їсти у Різдвяний піст, а від яких продуктів потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.

Якщо ви вирішили поститися в Різдвяний піст 2018, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.

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Різдвяний піст 2018: календар харчування на кожен день

У період Різдвяного пості необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні від риби.

Що можна їсти з 28 листопада по 19 грудня 2018 року:

Понеділок: можна вживати гарячу їжа рослинного походження, але без олії. Вівторок, четвер, субота, неділя: дозволяється рослинна олія в невеликих кількостях, плюс риба. Середа і п'ятниця: сухоїдіння. 4 грудня 2018 року (понеділок) буде свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. І в цей день дозволяється вживати в їжу трохи червоного вина.

Що можна їсти з 20 грудня 2018 року по 1 січня 2019:

Понеділок: їжа рослинного походження, але без олії Вівторок і четвер: рослинна їжа з олією. Середа і п'ятниця: сухоїдіння Субота: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба. 1 січня після Нового Року дозволяється випити трохи червоного вина.

Що можна їсти з 2 по 5 січня 2019 року (піст посилюється, не можна вживати навіть риби):

Понеділок і середа: сухоїдіння Вівторок і четвер: їжа рослинного походження, але без масла. 6 січня – Різдвяний Святвечір – в цей день потрібно дотримуватися особливо суворого посту. Після вечірні дозволяється з'їсти кутю.

Різдвяний піст 2018: що можна їсти

Різдвяний піст менш суворий, ніж Великий і Успенський пости. У харчуванні піст вимагає відмовитися від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць, молока і молочних продуктів.

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Незважаючи на заборони, ваш раціон під час Різдвяного посту може бути доволі багатим і різноманітним і включати наступні продукти: каші, хліб, сухарі, овочі, гриби, зелень, ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, а в деякі дні також рибу, морепродукти, олію і навіть вино.

Під час Різдвяного посту можна вживати сирі, варені, тушковані, запечені, квашені страви. Це можуть бути різноманітні салати, соління та консервація, супи, рагу, запіканки, вареники, пироги та інша випічка, соки, морси, киселі, чай.