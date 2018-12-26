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      Різдвяний ярмарок у Львові повністю відновив роботу

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      У центрі Львова відновили роботу святкові ярмарки. Містяни і туристи ласують смаколиками, купують новорічні прикраси і фотографуються. Вже майже нічого не нагадує, що 22 грудня там стався вибух, через який п'ятеро людей потрапили до лікарні з опіками.

      На Різдвяному ярмарку у Львові працюють майже всі хатинки. Втім, щоранку до крамарів навідуються інспектори.

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      "Щодня перед початком роботи ярмарку проводяться інструкції з пожежної безпеки для усіх працівників ярмарку, для продавців, для технічної служби. У кожному будиночку є вогнегасник, є аптечка", – пояснив арт-директорка компанії Львівські ярмарки Ольга Гренюх.

      Працівники, що перебували в хатинці, де вибухнули газові балони, досі в лікарні. Усі вони у важкому, але стабільному стані. Їм вже видалили пошкоджені тканини з кінцівок. Втім, лікування триває. У реанімації ж досі залишається 50-річний чоловік.

      Надзвичайна ситуація в одній із хатинок на проспекті Свободи трапилася 22 грудня. Там вибухнули газові балони. Таке обладнання за договором із "Львівськими ярмарками" було заборонене. Міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій увечері суботи, 22 грудня, тимчасово зупинила роботу ярмарку.

      Заборонено використовувати газові балони. А підприємець на свій страх і ризик це зробив. Я думаю, що правоохоронні органи проведуть відповідне розслідування, і мають винні бути притягнені до відповідальності,
      – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення вимог пожежної безпеки. Наразі слідство ще триває. 

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа
      Джерело: 24 канал
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