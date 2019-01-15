"Різеспор" офіційно представив екс-динамівця Морозюка: фото

Український футболіст Микола Морозюк 15 січня був офіційно представлений як гравець турецького "Різеспору".

Також екс-гравець київського "Динамо" визначився з ігровим номером. Він буде грати у футболці з 15 номером.

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Трансфер відбувся доволі неочікувано. Знаючи, в якому становищі знаходиться клуб, хочу допомогти йому зберегти місце у Суперлізі. Звісно, кожному потрібен час на адаптацію, але я знаю, що в мене його немає,

– сказав Морозюк.



"Різеспор" представив Миколу Морозюка

Нагадаємо, що Морозюк перейшов у "Різеспор" на правах піврічної оренди з "Динамо". За турецький клуб вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий.

Наразі нова команда Морозюка знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи у своєму активі 12 очок.

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