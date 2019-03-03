Ризик дефолту повертається: що спричинило загрозу національній валюті та зростанню економіки

В рік, коли на Україну чекають пікові виплати за зовнішнім боргом і співпраця з МВФ є критично важливою, саме така співпраця виявляється під загрозою у зв'язку зі скасування статті про незаконне збагачення.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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"Під загрозою опиняється макроекономічна стабільність, яка підтримує стійкість національної валюти і зростання економіки. І привид дефолту знову починає "літати по Печерським пагорбам". І якщо раніше ризик дефолту пов'язували з результатами виборів, коли перемога популістів могла поставити під загрозу програму з МВФ, то тепер захист корупціонерів повертає перспективу дефолту незалежно від голосування", – зазначив Фурса.

За його словами, цікаво, що рішення Конституційного Суду відбулось відразу після отримання грошей від Світового Банку – 630 мільйонів доларів. "Ухвалили б таке рішення на тиждень раніше, і цих грошей Україна не отримала. І до виборів тепер вистачить. Але вже в травні нас чекає погашення паперів на 1 мільярд доларів. Це кредит, отриманий під американські гарантії. І його необхідно рефінансувати. Якщо не хочемо вдарити по гривні. І не хочемо злити Трампа", – додав фінансовий аналітик.

Але залучити гроші без програми з МВФ буде неможливо. І якщо рефінансувати цей борг можна буде завдяки внутрішнім ресурсам, наприклад, за рахунок резервів НБУ, то довгостроково ця стратегія не працює. Особливо, якщо ви хочете утримати курс національної валюти. А значить обслуговування боргу в цьому році опиняється під загрозою. А значить ризик дефолту знову повертається. І він буде скрізь. І в обліковій ставці Національного Банку, що важливо для бізнесу, який чекав здешевлення кредитів. І в цінах в магазинах,

– підкреслив Фурса.

Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 3 березня 2019