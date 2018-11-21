Ризик виникнення алергії: науковці дали прогноз на тиждень

Цього тижня, 20-26 листопада, Україні прогнозують справжню зиму з мінусовими температурами, а, отже, у більшості регіонів повітря очиститься від алергенів.

Про це повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

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Спори грибів у низьких концентраціях очікуються лише в Ужгороді та на Півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь). Тільки у цих містах прогнозуються плюсові температури, особливо – наприкінці тижня.



Ризик для алергетиків 20-26 листопада

А тому алергетикам важливо захищати себе від проявів холодової алергії, а також – потурбуватись про майбутній сезон пилку, який розпочнеться вже через декілька місяців.

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