Ризик заворушень під час дебатів є, – політолог

Якщо дебати відбудуться на НСК "Олімпійський", ризик сутичок між прихильниками обох кандидатів – є. Проте, уникнути сутичок все ж можливо.

Таку думку 24 каналу висловив політолог, глава центру "Ейдос", Віктор Таран.

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В цій ситуації дуже важливо, як спрацює Міністерство внутрішніх справ та інші силові структури. До речі, команда Зеленського була переконана, що Порошенко відмовиться від такого формату дебатів, бо побоїться заворушень. З їхнього боку це був хайп, а з боку Петра Порошенка – сильна позиція. Переконаний, що це було персональне рішення президента,

– переконує Віктор Таран.

Крім того, вважає Віктор Таран, Україна проходила такі випробування, коли прихильники різних партій стикались під час акцій на Майдані.

"Українцям вдавалось не переходити межу. Для безпеки відвідувачів дебатів їх можна поділити на сектори: з одного – прихильники Порошенка, з іншого – Зеленського. Запускати на стадіон через різні турнікети, тощо. Це все можна організувати, було б бажання. Щоправда, подібного рівня політичної дискусії та кампанії ще не було ніде в світі", – додає Віктор Таран.

Водночас, в департаменті комунікацій МВС України заявили, що готові забезпечити безпеку дебатів між лідерами президентської гонки Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський".

Як написав у себе на сторінці у Facebook директор департаменту комунікацій МВС, Артем Шевченко – у МВС є досвід роботи на цьому стадіоні під час проведення Ліги чемпіонів у Києві.

"Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Тож підрозділи МВС готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів", – написав Шевченко.

Хто переміг у першому турі президентських виборів? Після того як ЦВК підрахувала 100% голосів виборців, переможцем першого туру президентської гонки з результатом у 30,24 % став Володимир Зеленський, на другому місці Петро Порошенко – 15,95%, Юлії Тимошенко віддали свої голоси 13,40% виборців, Юрію Бойко – 11,67%, Анатолію Гриценко – 6,9%.