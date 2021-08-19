Різка зміна погоди: в Одесі оголосили штормове попередження

В Одесі та області 19 серпня очікують грози, град та пориви вітру. Температура повітря впаде на 6 градусів. До 20 серпня дощі мають закінчитися.

На Одещині протягом 19 серпня вдень та ввечері будуть грози. Сильні опади почалися ще вночі. Також очікують пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

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Негода в Одесі 19 серпня

Температура повітря становитиме 23 – 25 градусів тепла. Вітер – північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Місцями можливі шквали вітру. Також передбачають сильні опади та град впродовж усього дня аж до 21:00.



Погода в Одеській області 19 серпня / Скриншот Укргідрометцентру

До 21 години вечора 19 серпня синоптики прогнозують зливу та град діаметром 6 – 19 міліметрів. Стан погоди в на Одещині оцінюють як потенційно небезпечний.



Небезпечні погодні умови в Одесі 19 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

За інформацією з гідрометцентру Чорного та Азовського морів, видимість на дорогах під час дощу 1 – 2 кілометри.

Грози в Одесі та області 19 серпня / Дані Windy.com