17:55
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Різке підвищення ренти знищить залізорудну галузь, – Біленький

      27 Читать новость на русском
      Сергій Біленький
      Сергій Біленький / cmd-ua.org

      Різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в разі прийняття Верховною Радою законопроєкту №1210 знищить залізорудну галузь.

      Про це заявив сьогодні голова Федерації металургів України Сергій Біленький на засіданні робочої групи з питань ренти, передає кореспондент Мінпрому.

      Він нагадав, що світові ціни на залізну руду можуть як зростати, так і знижуватися. "Для нас 75 доларів за тонну – це точка відсікання залізорудного експорту в Китай", сказав він. В такому випадку експорт залізної руди знижується на 20-25%, а економіка України втрачає валютні надходження.

      "А там ще мінус 5-10 доларів у ціні  і ми втрачаємо й експорт в Європу, фактично тоді весь експорт", – уточнив глава ФМУ.

      За його словами, саме тому економіка залізорудних підприємств дуже чутлива до надмірного підвищення податкового навантаження як це пропонується зробити законопроєктом №1210.

      "Держава в такому випадку недоотримає 3-4 млрд грн, за нашими підрахунками. Тобто підвищення ренти не принесе державі очікуваних результатів у вигляді збільшення податкових надходжень, в цьому немає сенсу", резюмував голова Федерації металургів України.

      blog_ava
      Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
      сьогодні
      25785
      Теги: Металургія Податки Податковий кодекс Експорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 227
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сьогодні , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 145
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 642
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сьогодні , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1824
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сьогодні , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 667
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук