Різке підвищення ренти знищить залізорудну галузь, – Біленький

Різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в разі прийняття Верховною Радою законопроєкту №1210 знищить залізорудну галузь.

Про це заявив сьогодні голова Федерації металургів України Сергій Біленький на засіданні робочої групи з питань ренти, передає кореспондент Мінпрому.

Він нагадав, що світові ціни на залізну руду можуть як зростати, так і знижуватися. "Для нас 75 доларів за тонну – це точка відсікання залізорудного експорту в Китай", – сказав він. В такому випадку експорт залізної руди знижується на 20-25%, а економіка України втрачає валютні надходження.

"А там ще мінус 5-10 доларів у ціні – і ми втрачаємо й експорт в Європу, фактично тоді весь експорт", – уточнив глава ФМУ.

За його словами, саме тому економіка залізорудних підприємств дуже чутлива до надмірного підвищення податкового навантаження – як це пропонується зробити законопроєктом №1210.

"Держава в такому випадку недоотримає 3-4 млрд грн, за нашими підрахунками. Тобто підвищення ренти не принесе державі очікуваних результатів у вигляді збільшення податкових надходжень, в цьому немає сенсу", – резюмував голова Федерації металургів України.