Різкий ріст екоподатку вдарить по конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, – Біленький

За словами Біленького зростання в 25 разів – це лише перший етап підвищення податку, далі податок буде зростати щороку поки не складе збільшення в 75 разів.

Зростання екологічного податку в 25 разів, як це пропонується законопроектом №9260 вже ухваленим у першому читанні, призведе до зниження конкурентоспроможності українських підприємств через високе навантаження, яка ляже на плечі підприємств. Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

За словами Біленького зростання в 25 разів – це лише перший етап підвищення податку, далі податок буде зростати щороку поки не складе збільшення в 75 разів.

"Тобто зростання у 75 разів. Це, на мій погляд, не тільки необґрунтовано, це вже виглядає абсурдно. Тобто, бажання, зрозуміло, будь-якою ціною наповнити держбюджет? Просто це виллється в сотні мільйонів гривень уже 2019 році для промислових підприємств. Якщо говорити про 2023, то мова йде вже про мільярди гривень додаткових платежів", – заявив глава федерації.

За словами Біленького, незважаючи на те, що підприємства зазнають великі грошові втрати, як показує практика, тільки 15% цього податку використовується за прямим призначенням.

"Як показує практика, в кращому випадки 15% від цього податку використовується за прямим призначенням. Взагалі розподіл на сьогодні таке: 45% потрапляє в загальний фонд державного бюджету, 55% залишається на місцях. 30% в обласні, і ще 25% безпосередньо на місця", – заявив експерт.

У такій ситуації, за словами Біленького, українські підприємства крім сплати екоподатку інвестують власні кошти на екологічні ініціативи.

"Якщо говорити про 2017 рік, то всі підприємства ГМК інвестували близько 3,5 мільярдів гривень на екологічні заходи. В той же час вони заплатили близько мільярда гривень екологічного податку. Це стосується не тільки СО2, це загальна сума екологічного податку. Тому якщо говорити про те, що підприємства потрібно стимулювати для того, щоб вони більше інвестували, то можна вести мову про те, що повинен бути створений, він в принципі є, якийсь спеціальний фонд, в якому б ці кошти акумулювалися. І які б частково витрачалися державою на ліквідацію наслідків вже існуючого забруднення, а частково підприємства могли б отримати доступ до цих грошей теж якось разом з державою за рахунок коштів екологічного податку реалізовувати масштабні екологічні проекти, які зараз вони реалізують своїми силами", – заявив Біленький.