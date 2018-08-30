Різні світи: мережу шокував інцидент в центрі Києва в роковини Іловайської трагедії

29 серпня, у день пам'яті загиблих під час трагічних подій в Іловайську, у Києві на Майдані Незалежності, молодь влаштувала традиційні вуличні танці.

Відповідні фото опублікував журналіст Максим Левін на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Іловайська трагедія: спогади бійців, яким чудом вдалось врятуватися

Він нагадав, що 4 роки тому в один день Україна втратила тільки за офіційною статистикою 366 захисників.

На першому фото: Матвійко на могилі свого батька, Максима Ляшука, який загинув під час виходу з Іловайська 29 серпня. На другому: танці під туц-туц в центрі Києва, за 1 кілометр від стіни пам'яті, зараз, 29 серпня, в день пам'яті за загиблими на війні,

– написав фотограф



Матвій Ляшук на могилі батька, який загинув під Іловайськом



Танці на Хрещатику в роковини Іловайської трагедії

Також він зазначив, що на питання чи знають танцюристи, що вони влаштували веселощі у День пам'яті за загиблими, вони відповіли: "Ой, вибачте нам, ми не знали. У нас робота, розумієте, нам гроші потрібно заробляти".

Користувачі мережі у коментарях також висловили обурення такими діями молоді. Вони відзначають, що українці "вже понад 4 роки живуть у паралельних світах", а ці танцюристи "не знають війни", і "їх вина – у тупості".

Нагадаємо, 29 серпня в Україні відзначили четверті роковини Іловайської трагедії, у якій за офіційними даними загинуло 366 військових, ще близько 500 зазнали поранень, багато людей опинилося в полоні. За неофіційними даними, ці цифри є набагато більшими.