Різниця у заробітній платні – це корисно: експерт пояснила причини

Економічна нерівність до певної міри є бажаною і існує у кожному суспільстві. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповіла доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

За її словами, якщо здібна людина, яка має вищий рівень освіти (не лише диплом про освіту, але й фактичні знання і навички) і сумлінно працює, піднімається на вищий рівень доходів, а інша особа не хотіла вчитися, працює без особливого ентузіазму і отримує меншу зарплату, нерівність доходів є цілком виправданою.

"Коли вона є, тобто немає зрівнялівки, люди бачать стимул розвиватися", – пояснила Купець.

При цьому експерт наголосила: важливо, щоб існували рівні можливості в отриманні якісної освіти і щоб на ринку працював меритократичний принцип, коли особисті досягнення і доходи залежать від здібностей, навичок, мотивації і працьовитості, а не від корисних зв’язків чи хабарів.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Як знайти хорошу роботу і заробляти більше: інтерв'ю з консультантом Світового банку