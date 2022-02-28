Про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він запевнив, що влада працювала 2 дні над логістикою.

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"О 8:00 закінчилась комендантська година. Ми даємо можливість людям сходити до магазинів. Ці 2 дні, коли було все закрито, ми розробляли логістику, аби все, що можливо на сьогодні, доставити до магазинів", – сказав заступник голови КМДА.

Я не обіцяю там великого різноманіття, але всі необхідні товари можна буде придбати,

– додав Поворозник.

Він наголосив, що наразі влада працює над тим, аби довезти персонал до магазинів, тому вони відкриватимуться протягом дня.