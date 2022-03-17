РНБО рекомендує новий бот – "Дитячий лікар на війні": для чого він потрібен

На жаль, через розв'язану Росією війну в Україні чимало наших дітей втратили доступ до медичних послуг. Зарадити цьому спробували волонтери.

Вони створили бот "Дитячий лікар на війні". Адже життя і здоров’я кожної дитини – найбільша цінність.

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Бот "Дитячий лікар на війні": як він допомагає

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий бот "Дитячий лікар на війні". Завдяки цьому сервісу можна отримати консультації медичних фахівців:

Педіатра.

Отоларинголога.

Ортопеда-травматолога.

Невролога.

Дерматолога.

Психолога.

Кардіолога.

Гастроентеролога та інших.

Допомога онлайн від дитячих лікарів з усієї України – цілком безплатна! Ось посилання на бот – "Дитячий лікар на війні".

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РНБО також попросила лікарів, аби вони реєструвалися як волонтери й надавали консультативну допомогу у зручний для них час.