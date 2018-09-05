РНБО не внесли 40 російських компаній в санкційні списки

У санкційного списку РНБО щодо російських компаній та бізнесменів існують суттєві відмінності від аналогічного списку Міністерства фінансів США.

Про це повідомила народний депутат Світлана Заліщук у своєму блозі на УП.

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У квітні міністерство фінансів США ввело нові санкції проти низки російських компаній. У той же день президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від РНБО пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.

У липні журналістка Валентина Самар та журналісти з Центру журналістських розслідувань звернули увагу, що з українських списків випало 40 імен та компаній, причетних до окупації Криму і війни на Донбасі, які є в американських списках.

"Дізнавшись про таку вибірковість, ми звернулися до президента за роз'ясненнями, як така ситуація могла виникнути. Голова його адміністрації у відповіді до нас "увімкнув переадресацію" на РНБО", – написала Заліщук.

В РНБО "не змогли самостійно знайти відповіді, де загубилися 26 імен (ми надсилали звернення у липні, пізніше додалося ще 14), і переадресувала КМУ та СБУ, щоб вони "грунтовно дослідили.Стаття 5 Закону України "Про санкції" чітко говорить, що пропозиції по санкціям, як і кінцеве рішення – зона відповідальності РНБО,

– зазначила Заліщук.

За її словами, у КМУ вирішили перехопити ініціативу і внести пропозицію щодо включення до списку санкцій компаній, пов'язаних з будівництвом Керченського мосту (всього 19 юридичних осіб), однак очевидним є те, що і цього недостатньо, адже загальний список виявлених журналістами й нами осіб, яких "забула" РНБО, перевищив 40.