РНБО обговорює реформу в "Укроборонпромі": що планують змінити

Рада національної безпеки і оборони України 17 квітня зібралася, аби обговорити реформу "Укроборонпрому". Наразі планується розгляд закону, який змінить "застарілу" систему.

Цей законопроект розробили голова Комітету ВР з Нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський зі своєю командою, передає кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Раніше "Укроборонпром" був "прокладкою", оскільки тільки через нього можна було вирішувати хто, кому і що продаватиме. Зараз це все мають змінити.

У чому полягає новий закон про "Укроборонпром"?Суть нового закону полягає у тому, що структуру "Укроборонпром" повністю ліквідують. Натомість створять нове державне агентство при Кабінеті міністрів, яке не виконуватиме регуляторних функцій. Тобто підприємства, які входять до концерну не зможуть самі продавати своє озброєння як Збройним силам України, так і на експорт.



Також у новому законі принципово те, що знімається із закупівель гриф секретності. Тобто якщо раніше всі закупівлі і ціни було засекречено, то тепер це хочуть прибрати. Виключенням будуть лише нові українські розробки, в яких розкриття характеристик можуть зіграти на руку ворогу.

Представники "Укроборонпрому" проти того, щоб їх концерн було ліквідовано. Вони запевняють, що спочатку потрібно розібратися та провести міжнародний аудит. На що Сергій Пашинський і Олександр Турчинов сказали, що це питання обговориться, але концерн буде ліквідований в тому вигляді, в якому він є зараз.

Закон вже є написаний, але обговорення поки йде. Якщо РНБО дійде згоди, то Верховна Рада може розглянути законопроект вже наступного тижня.