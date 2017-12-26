Роббі Вільямс повністю оголився для привітання з Різдвом: фото

Британський співак Роббі Вільямс привітав усіх своїх шанувальників з Різдвом дуже відвертим знімком.

В своєму Instagram Роббі Вільямс опублікував фото, на якому він позує під омелою абсолютно голим.

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"Щасливого Різдва всім! Хто бажає поцілунок під омелою?", – йдеться в підписі до фото.