Роббі Вільямс повністю оголився для привітання з Різдвом: фото
14:55, сьогодні 1218 Читать новость на русском
Британський співак Роббі Вільямс привітав усіх своїх шанувальників з Різдвом дуже відвертим знімком.
В своєму Instagram Роббі Вільямс опублікував фото, на якому він позує під омелою абсолютно голим.
Читайте також: Роббі Вільямс вразив мережу провокаційним фото зі шкарпеткою на статевому органі: фото (18+)
"Щасливого Різдва всім! Хто бажає поцілунок під омелою?", – йдеться в підписі до фото.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі