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Роббі Вільямс та Айда Філд втретє стали батьками

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Роббі Вільямс та Айда Філд стали батьками
Роббі Вільямс та Айда Філд стали батьками / Фото із соцмереж

Відомий британський співак Роббі Вільямс та його дружина Айда Філд втретє стали батьками. Немовля народила сурогатна мама.

У родині 44-річного Роббі Вільямса з'явилось поповнення. Сурогатна мати народила для зіркового подружжя дівчинку. Пологи відбулись в одній із клінік Лос-Анджелеса. 

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Радісною новиною поділилась щаслива мама – акторка Айда Філд. Зірка пояснила, чому вона з чоловіком тримала в секреті намір мати ще одну дитину. 

"Весь цей час ми тримали в секреті одну прекрасну новину. У нас народилася донька! Ласкаво просимо в цей світ, Колетт (Коко) Джозефін Вільямс! Ми пройшли довгий і складний шлях, саме тому нікому не говорили про неї заздалегідь. Ця маленька леді – біологічно наша дитина, яку виносила неймовірна сурогатна мати, якій ми безмежно вдячні. Ми на сьомому небі від щастя, що ця прекрасна малеча з'явилася в нашому житті. Як колись було з Тедді і Чарлі, ми просимо поважати Коко і наше право на приватне життя", – написала Айда Філд. 

До зворушливого допису дружина Роббі Вільямса додала чорно-біле фото з ручкою немовля. 

 

До слова, Роббі Вільямс та Айда Філд одружились у 2010 році. Пара виховує 5-річну Теодору Роуз та 3-річного Чарлтона Валентина. Подружжя вкрай рідко публікують фото своїх дітей, намагаючись вберегти їх від уваги ЗМІ.

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Роббі Вільямс Зіркові мами Музика
Джерело: 24 Канал
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