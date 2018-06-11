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Роббі Вільямс виступить на відкритті Чемпіонату світу з футболу

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Роббі Вільямс виступить на відкритті Чемпіонату світу з футболу 2018
Роббі Вільямс виступить на відкритті Чемпіонату світу з футболу 2018

Британський співак Роббі Вільямс виступить на відкритті Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Церемонія відкриття відбудеться у четвер, 14 червня, на московському стадіоні "Лужнікі".

Окрім Роббі Вільямса, участь у церемонії візьмуть дворазовий чемпіон світу бразилець Роналдо та російська оперна співачка Аїда Гаріфулліна.

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При цьому цього разу організатори вирішили більше уваги зосередити на музичній складовій урочистого відкриття. Вона займе менше часу, аніж було на попередніх Мундіалях – лише за 1,5 години до початку першого матчу.

Після цього о 18:00 годині буде зіграно перший матч Чемпіонату світу – збірна Росії проти збірної Саудівської Аравії.

 

 

Теги: LifeStyle Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Роббі Вільямс
Джерело: 24 Канал
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