Словаччина погрожує Україні відключенням електроенергії через газову суперечку

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може припинити постачання резервної електроенергії до України. Це відбудеться, якщо Київ зупинить транзит російського газу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Фіцо. У своєму відеозверненні він заявив, що після 1 січня його уряд оцінить ситуацію й розгляне "взаємні заходи" проти України, якщо буде припинено транспортування російського газу.

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Одним із таких кроків може стати зупинка резервного постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні під час енергетичної кризи.

Фіцо наголосив, що припинення транзиту газу через Україну вдарить по економіці Європейського Союзу, збільшивши витрати на енергію на 120 мільярдів євро до 2026 року. Словаччина також ризикує втратити 500 мільйонів євро транзитних зборів.

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До слова, раніше Україна заявила, що не продовжуватиме угоду на транзит російського газу через свою територію після завершення її терміну наприкінці 2023 року. Це викликало критику з боку Словаччини, яка шукає альтернативи, проте нові маршрути значно підвищать витрати для країни.

До того ж 19 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова транзитувати газ до ЄС тільки у тому випадку, якщо це не буде газ з Росії.