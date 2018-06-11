Роберт де Ніро нецензурно вилаявся на Дональда Трампа в прямому ефірі: відео
Голлівудський кіноактор Роберт де Ніро давно вважається суворим противником політики президента США Дональда Трампа. Він вкотре це довів, жорстко розкритикувавши його у прямому ефірі під час вручення нагород премії Tony Awards.
Церемонія відбулась відбулася 11 червня у Нью-Йорку у Radio City Music Hall. Там знаменитий актор вийшов на сцену і перше ніж оголосити виступ Брюса Спрингстіна, 74-річний актор двічі вилаявся на президента Америки.
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"Я збираюся от що сказати. Fuck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Лише Fuck Trump", – вразив зал глядачів де Ніро.
Однак більшість присутніх зустріли його фразу бурхливими оплесками та навіть встали зі своїх місць. Телеканал канал CBS, який транслював вручення премії, швидко вирізав нецензурні слова де Ніро про Трампа, але видання Variety та The Wrap, а також пильні користувачі підтвердили наявність лайливої лексики у Роберта де Ніро.
Нагадаємо, що в нещодавньому інтерв’ю кіноактор де Ніро вкотре підтвердив свою негативну позицію щодо Дональда Трампа. Він заявив, що не сидів би в одному приміщенні з мільярдером, а також вигнав би Президента США з мережі ресторанів "Nobu", співвласником якої він є.