Роберт Де Ніро відверто розповів про своє ставлення до Дональда Трампа

Чинний Президент США Дональд Трамп з перших днів після інавгурації розділив США на прихильників та противників. До другої категорії осіб належить Роберт Де Ніро, який відверто висловив зневагу до глави Білого дому.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Дональд Трамп вже ввійшов історію США як найбільш суперечний очільник країни. Мільярдер опинився в антирейтингу американців, оскільки його зовнішню політику схвалюють одиниці громадян держави. Однак не тільки це стало приводом до відкритої критики щодо Дональда Трампа. Глава Білого дому неодноразово проявляв зневагу до першої леді Меланії, що обурило громадськість та журналістів.

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Яскравим противником Дональда Трампа є актор Роберт Де Ніро. Чоловік не соромиться відверто висловлювати свою думку щодо політики Дональда Трампа, але й заявив, що не сидів би в одному приміщенні з мільярдером.

Мені все рівно, що йому(Дональду Трампу, – ред.) подобається. Якби він увійшов до ресторану, у якому я сидів, я б вийшов,

– заявив Роберт Де Ніро.

Роберт Де Ніро зазначив, що Дональд Трамп – не бажаний гість в мережі ресторанів "Nobu", співвласником якої є голлівудський актор. Окрім цього, знаменитість додав, що вигнав би Президента США зі свого закладу.

А от бізнес-партнер Роберта Де Ніро не настільки категоричний у питанні щодо ставлення до Дональда Трампа. Hoбу Maцуxіca навіть пожартував, що мріяв би, щоб два опоненти зійшлись за одним столом.