Роберт Кубіца повертається у Формулу-1, він замінить росіянина Сіроткіна

Наступного сезону у Формулі-1 знову буде лише один російських пілот – Даниіл Квят у Toro Rosso. У Williams вирішили не продовжувати угоду з Сергієм Сіроткіним.

Команда офіційно оголосила, що наступного сезону за них виступатиме Роберт Кубіца. Поляк стане напарником 20-річного британець Джорджа Расселла, який дебютує у королівських автоперегонах.

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Welcome back on to the #F1 grid, Robert! Read the full story — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 22 листопада 2018 р.

Варто зазначити, що шанс залишитися у Формулі-1 у Сіроткіна – якщо його підпише Toro Rosso. Однак навряд чи конюшня піде на такий крок, зважаючи, що один росіянин у них вже є.

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Також не вирішено питання з ще одним пілотом у Force India. Однак на вакантне місце там вже є двоє кандидатів, які показали кращі результати у цьому сезоні – Естебан Окон, який зараз виступає за команду, а також Ленс Стролл з того ж таки Williams.