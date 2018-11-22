Роберт Кубіца повертається у Формулу-1, він замінить росіянина Сіроткіна
Наступного сезону у Формулі-1 знову буде лише один російських пілот – Даниіл Квят у Toro Rosso. У Williams вирішили не продовжувати угоду з Сергієм Сіроткіним.
Команда офіційно оголосила, що наступного сезону за них виступатиме Роберт Кубіца. Поляк стане напарником 20-річного британець Джорджа Расселла, який дебютує у королівських автоперегонах.
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Варто зазначити, що шанс залишитися у Формулі-1 у Сіроткіна – якщо його підпише Toro Rosso. Однак навряд чи конюшня піде на такий крок, зважаючи, що один росіянин у них вже є.
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Також не вирішено питання з ще одним пілотом у Force India. Однак на вакантне місце там вже є двоє кандидатів, які показали кращі результати у цьому сезоні – Естебан Окон, який зараз виступає за команду, а також Ленс Стролл з того ж таки Williams.