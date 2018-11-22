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      Роберт Кубіца повертається у Формулу-1, він замінить росіянина Сіроткіна

      65 Читать новость на русском
      Роберт Кубіца
      Роберт Кубіца / formula1.com

      Наступного сезону у Формулі-1 знову буде лише один російських пілот – Даниіл Квят у Toro Rosso. У Williams вирішили не продовжувати угоду з Сергієм Сіроткіним.

      Команда офіційно оголосила, що наступного сезону за них виступатиме Роберт Кубіца. Поляк стане напарником 20-річного британець Джорджа Расселла, який дебютує у королівських автоперегонах.

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      Варто зазначити, що шанс залишитися у Формулі-1 у Сіроткіна – якщо його підпише Toro Rosso. Однак навряд чи конюшня піде на такий крок, зважаючи, що один росіянин у них вже є.

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      Також не вирішено питання з ще одним пілотом у Force India. Однак на вакантне місце там вже є двоє кандидатів, які показали кращі результати у цьому сезоні – Естебан Окон, який зараз виступає за команду, а також Ленс Стролл з того ж таки Williams.

      Теги: Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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