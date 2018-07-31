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Роберт Паттінсон закрутив новий роман з 26-річною Сьюки Уотерхаус: фото

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Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон
Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон / Колаж 24 канал

Після розставання зі своєю нареченою співачкою Талією Барнетт, актор Роберт Паттінсон довго вважався завидним холостяком.

Проте днями Паттінсона помітили у компанії британської моделі та акторки Сьюки Уотерхаус. Про це повідомляє видання E! News.

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Зазначається, що папараці спіймали зіркову пару під час побачення у Лондоні – вони разом сходили на показ фільму "Mamma Mia! 2", а після відправилися на нічну прогулянку. Паттінсон та Уотерхаус не приховували своїх почуттів.

Вони обіймалися і постійно цілувалися. Це виглядало так, ніби вони дуже близькі,
– наголошують інсайдери.

Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон
Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон

Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон
Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон

Якщо роман Паттінсона з Уотерхаус підтвердиться, то це стануть перші офіційні стосунки актори після розлучення зі співачкою FKA Twigs Талією Барнетт. До слова, Роберт з Талією почали зустрічатися у вересні 2014 року, і вже через сім місяців стало відомо про їх заручини.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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