Роберт Паттінсон закрутив новий роман з 26-річною Сьюки Уотерхаус: фото

Після розставання зі своєю нареченою співачкою Талією Барнетт, актор Роберт Паттінсон довго вважався завидним холостяком.

Проте днями Паттінсона помітили у компанії британської моделі та акторки Сьюки Уотерхаус. Про це повідомляє видання E! News.

Читайте також: Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зустрічається з моделлю-андрогіном: фото

Зазначається, що папараці спіймали зіркову пару під час побачення у Лондоні – вони разом сходили на показ фільму "Mamma Mia! 2", а після відправилися на нічну прогулянку. Паттінсон та Уотерхаус не приховували своїх почуттів.

Вони обіймалися і постійно цілувалися. Це виглядало так, ніби вони дуже близькі,

– наголошують інсайдери.



Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон



Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон

Якщо роман Паттінсона з Уотерхаус підтвердиться, то це стануть перші офіційні стосунки актори після розлучення зі співачкою FKA Twigs Талією Барнетт. До слова, Роберт з Талією почали зустрічатися у вересні 2014 року, і вже через сім місяців стало відомо про їх заручини.