Роберт Редфорд оголосив про завершення акторської кар'єри

Оскароносний американський актор і режисер Роберт Редфорд заявив про завершення кар'єри.

Про це 81-річний Редфорд зізнався в інтерв'ю виданню Entertainment Week.

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Ніколи не говори ніколи, але я серйозно вирішив, що з акторством для мене на цьому "все". Після того я піду на пенсію. Цією справою я займався з 21 рік. Гадаю, цього достатньо. І чому б не завершити кар'єру тим, що є дуже оптимістичним і позитивним?

– розповів Роберт Редфорд.

Зараз актор знімається у кримінальній драмі "Старий чоловік та пістолет", яка стане останньою стрічкою у професійній діяльності Роберта, в ролі Форреста Таккера – професійний грабіжник банків, який постійно потрапляє до в'язниці. Зазначимо, що фільм вийде на екрани 28 вересня.

Редфорд зазначив, що зараз персонаж Таккера йому подобається.

"Те, що мені найбільше в ньому сподобалося, – він пограбував 17 банків, і він попався 17 разів і 17 разів його посадили у в'язницю. Але він також врятувався 17 разів. Найцікавіше тут те, що він хотів, аби його упіймали так, щоб потім він міг утекти. Напевно, це й було його основне захоплення життя", – додав актор.

Однак голлівудська зірка не виключає можливості взяти участь в якомусь проекті як режисер.



Роберт Редфорд у фільмі "Великий Гетсбі" (1974)

Хто такий Роберт Редфорд? Актор, який найбільш відомий за фільмами "Бутч Кессіді і Санденс Кід" (1969) та "Афера" (1973). Актор також знявся у "Великому Гетсбі" (1974), "Вся президентська рать" (1976). За режисуру в своєму дебютному фільмі "Звичайні люди" він отримав "Оскара".