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Робін Райт з "Карткового будинку" вперше розповіла про роботу зі скандальним Спейсі

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Кевін Спейсі і Робін Райт в серіалі "Картковий будинок"
Кевін Спейсі і Робін Райт в серіалі "Картковий будинок" / Фото з відкритих джерел

52-річна американська актриса Робін Райт вперше порушила мовчання та розповіла про роботу на одному знімальному майданчику зі скандальним актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують в сексуальних домаганнях.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю Today, повідомляють на The Daily Mail.

На запитання журналістів про її думку щодо секс-скандалу, пов’язаного з Кевіном Спейсі, вона зізналась, що навіть не здогадувалась, з ким їй довелось працювати.

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Я та Кевін спілкувались тільки в перервах між дублями, та перед постановкою мізансцен, де ми могли посміятися. Насправді я абсолютно не знала цю людину. Все що мені було відомо – це те що він неймовірно талановитий,
– прокоментувала скандал Робін.

Більше зірка коментарів ніяких не давала стосовно Спейсі, але варто нагадати, що після перших звинувачень у домаганнях та згвалтуваннях актором його одразу ж виключили з акторського касту серіалу "Картковий будинок", де він виконував головну роль.

Після цього його колеги по серіалу "Картковий будинок" звинуватили актора у домаганнях, а творці серіалу, завдяки якому Спейсі знають за роллю Френка Андервуда, призупинили зйомки на невизначений період та оголосили, що новий сезон "Карткового будинку" стане останнім. Компанія Netflix припинила будь-яку співпрацю зі Спейсі і лише в лютому відновила зйомки. З кількох перших тизерів стало відомо, що головною героїнею тепер стане Робін Райт в ролі Клер Андервуд. Фінальний шостий сезон серіалу "Картковий будинок" складатиметься з восьми серій.


Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань

Теги: LifeStyle Кіно Кевін Спейсі Голлівуд Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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