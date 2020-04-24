Робиться все можливе, щоб більше людей захворіли: журналіст розповів про ситуацію в Білорусі

Білоруська влада не вживає жодних серйозних заходів. Наразі всі ресторани – відкриті, люди стоять на зупинках транспорту, трамваї, тролейбуси й метро – переповнені. Президент Білорусі Олександр Лукашенко щодня в новинах виступає на різних зустрічах без маски, як і всі чиновники.

Крім цього, Олександр Лукашенко заявив, якщо бізнеси спробують закритись під час карантину, то будуть покарані, а також не буде надана ніяка підтримка від влади. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

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"Робиться все можливе, щоб більше людей захворіло", – наголосив журналіст.

Він також повідомив, що за офіційною статистикою, в країні є понад 7 тисяч хворих на COVID-19, однак ширить думка про те, що ці цифри – занижені. Наразі прозорість ситуації закінчилась на тому, що білоруське МОЗ відкрило телеграм-канал, в якому раніше публікували інформацію про нові випадки.

Втім додав, що коли Лукашенко сказав, що вірусу немає, і це все змови, тоді перестали поширювати інформацію про нових хворих та смертельні випадки. Франак Вячорка зазначив, що журналісти шукають інформацію, тиснуть, активісти пишуть у міжнародну організацію охорони здоров'я. Тож це змусило владу піти хоча б на неповне відкриття інформації.

За його словами, Лукашенко є диктатором, і тому йому завжди важливо йти проти мейнстріму. "Коли всі обирають демократію, він вибирає диктатуру. Коли всі вибирають "кока-колу", він – "пепсі", коли всі борються з вірусом, він повинен показати, що вірусу немає, або він вже його поборов давно", – пояснив журналіст.

На його думку, так діє не тільки Лукашенко, але й всі авторитарні лідери. Зокрема, президент Туркменістану, лідер Північної Кореї – всі дотримуються цієї практики.

Для них ця ситуація – ще одна можливість "показати фігу Заходу, що ми підемо іншим шляхом". Звісно, що можна шукати логічне тлумачення, можна сказати, що Лукашенко боїться більше економічних наслідків, ніж наслідків самого вірусу. Це буде правдою, тому що ситуація дуже погана. Карантин і зупинка економіки можуть добити економічну систему,

– прокоментував білоруський журналіст.

Втім також пояснив, що Лукашенко підходить до президентських виборів у найгіршому стані за весь час своєї президентської кар'єри. Він завжди перед виборами підвищував пенсії, "відкривав шлюзи" – пускав іноземних спостерігачів. Однак цього року ситуація є драматичною.

"Люди – бідні, хворі, а лікарні – забиті. Він розуміє, що, можливо, єдиною тактикою, аби зупинити паніку, є ігнорувати вірус. Не думаю, що це спрацює", – розповів Франак Вячорка.



Олександр Лукашенко / Фото president.gov.by

Журналіст зазначив, що невідомо, яка ситуація в лікарнях регіонів, але звідти надходять різні драматичні сигнали. Однак медперсоналу заборонили контактувати з пресою, тож інформація надходить хіба що від пацієнтів, вони надсилають якісь фото в телеграмі.

Завдання для журналістів – тільки перевірити, наскільки це правда. Але навіть це зробити неможливо, адже чиновники ігнорують пресу. МОЗ поводить себе, як військовий штаб. Вони кажуть, що це все державна таємниця. Мені здається, що коли всі сусіди будуть виходити з кризи, і відкриватимуть кордони, Білорусь переживатиме тільки пік пандемії,

– пояснив він.

Нещодавно президент Білорусі заявив, що вважає "дурістю несусвітньою", коли діти носять маски у школах. А ті, хто змушує до цього, займаються "окозамилюванням і показухою".

За словами журналіста, це призвело до того, що люди вирішили перестрахуватися, і просто не повели дітей у школи. "Втім, логіки немає за всіма цими діями. Лукашенко так пробує запобігти паніці, що починає сам вірити у те, що нічого не відбувається", – відзначив Франак Вячорка.

Про роботу в умовах карантину

Білоруський журналіст повідомив, що багато людей вибрали самоізоляцію, чимало приватних фірм, зокрема, в IT-сфері перевели роботу на дистанційну. Однак є проблема, що в Білорусі майже 40% людей працюють на державний сектор.

Ці люди – незахищенні, вони вимушені йти на фабрики й заводи, якщо ці підприємства й так нічого не приносять в економіку, але держава примушує їх туди ходити. Однак молодь змогла переключитися на віртуальну роботу. Думаю, що це послужило каталізатором цифровізації країни,

– розповів він.

Франак Вячорка відзначив позитивний момент, що наразі всі білоруські фірми, які раніше створювали одяг, зараз виробляють маски.

Довідка. Станом на 23 квітня в Білорусі підтвердили 7 тисяч 281 випадок коронавірусу, 58 пацієнтів померли.

Чому важливо дотримуватись карантину / Інфографіка 24 каналу