Робив непристойні натяки: харківський офіцер "провчив" свого сусіда

16 вересня 2021 , 13:40
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Джерело:

Реєстр судових рішень

У Харкові 14 вересня суд виніс вирок у справі про напад військового офіцера на сусіда. Заступник командира батальйону територіальної оборони побив знайомого за непристойні натяки, які той нібито робив його дружині.

Військового визнали винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень і тепер він має заплатити штраф 850 гривень. Проте вирок ще не набув чинності, тому підлягає апеляції протягом 15 днів від моменту ухвалення.

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Зустрів у під'їзді й напав

Мовиться про конфлікт, який стався ще 24 січня. Військовий зустрів сусіда в коридорі під'їзду й почав сварку. Спершу офіцер бив потерпілого кулаком і долонею. Після цього він ще й кинув йому в обличчя пристрій для куріння Glo.

Побитий чоловік розповів, що нападник був п'яним і вимагав, щоб справу перекваліфікували. Він просив розглядати інцидент за статтею про хуліганство, максимальне покарання за якою – 5 років в'язниці. Проте суд відхилив це клопотання.

Яка версія обвинуваченого

Судимий харків'янин частково визнав свою провину, але сказав, що не бив потерпілого в обличчя. Свої дії він пояснив тим, що опонент неодноразово натякав його дружині на "близькі стосунки".

Це нібито відбувалося, коли чоловік був відрядженнях. Проте, слід зазначити, що потерпілий не підтвердив цю версію.

Автор: Олександр Марчак