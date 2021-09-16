Робив непристойні натяки: харківський офіцер "провчив" свого сусіда

У Харкові 14 вересня суд виніс вирок у справі про напад військового офіцера на сусіда. Заступник командира батальйону територіальної оборони побив знайомого за непристойні натяки, які той нібито робив його дружині.

Військового визнали винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень і тепер він має заплатити штраф 850 гривень. Проте вирок ще не набув чинності, тому підлягає апеляції протягом 15 днів від моменту ухвалення.

Актуально У Києві на Вирлиці "екоактивісти" вирубали дерева та побили АТОвця: моторошне відео

Зустрів у під'їзді й напав

Мовиться про конфлікт, який стався ще 24 січня. Військовий зустрів сусіда в коридорі під'їзду й почав сварку. Спершу офіцер бив потерпілого кулаком і долонею. Після цього він ще й кинув йому в обличчя пристрій для куріння Glo.

Побитий чоловік розповів, що нападник був п'яним і вимагав, щоб справу перекваліфікували. Він просив розглядати інцидент за статтею про хуліганство, максимальне покарання за якою – 5 років в'язниці. Проте суд відхилив це клопотання.

Яка версія обвинуваченого

Судимий харків'янин частково визнав свою провину, але сказав, що не бив потерпілого в обличчя. Свої дії він пояснив тим, що опонент неодноразово натякав його дружині на "близькі стосунки".

Це нібито відбувалося, коли чоловік був відрядженнях. Проте, слід зазначити, що потерпілий не підтвердив цю версію.