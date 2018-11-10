"Робив вигляд, що нічого не відбувається": Елтон Джон розповів про останні дні хворого Мерк'юрі

Легендарний британський виконавець Елтон Джон після прем’єри фільму-мюзиклу "Богемна рапсодія" розповів своїм фанатам, як проходили останні дні життя культового співака та соліста гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Виконавець був уражений СНІДом.

Про сокровенні спогади Елтона Джона розповіли у Bored Panda.

Елтон зізнався, що дізнався про хворобу Фредді через кілька днів після поставленого йому діагнозу. Мерк’юрі вирішив особисто це повідомити хорошому другові Елтону.

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Він знав, що його чекає смерть, болісна смерть. Але Фредді був неймовірно хоробрим. Він робив вигляд, що нічого не відбувається, виступав з Queen, продовжував бути веселим, епатажним і неймовірно щедрою людиною, яким і був завжди,

– поділився зворушений Елтон Джон.

На початку 90-х стан фронтмена британського гурту Queen погіршився настільки, що в Елтона "серце кров'ю обливалося" при вигляді Фредді: "До кінця його тіло було вкрите болячками від саркоми Капоші. Він був майже сліпий. І був дуже слабкий, навіть щоб стояти".

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — best of freddie (@_bestofreddie) 9 de novembre de 2018

Сер Елтон Джон підсумував, що навіть через місяць після смерті Мерк’юрі він отримав від нього різдвяний подарунок. Це була картина улюбленого художника Джона – Генрі Скотта Тука.

Я був просто зломлений і в свої 44 роки ридав як дитина. Цей прекрасний чоловік, помираючи від СНІДу, навіть в свої останні дні життя якимось чином знайшов мені чудовий подарунок на Різдво,

– підсумував Елтон Джон.

Що відомо про останні роки життя Фредді Мерк’юрі?Легендарний британський співак Фредді Мерк’юрі прославився не лише своїм фірмовим сценічним стилем, а й оригінальним і впізнаваним у всьому світі голосом. У 1970 році з іншими музикантами створив гурт зі скандальною назвою Queen. Кар’єра музикантів зазнала небаченого успіху та хорошого фінансового становища, через що Фредді часто бачили у сумнівних компаніях. Також ходили чутки про його бісексуальність.



У 1986 році Фредді Мерк’юрі діагностували ВІЛ-СНІД, однак до самої смерті він заперечував все, що писали у пресі. Лише за день до смерті було оприлюднено його зізнання в особистому листі. 24 листопада 1991 року у 45-річному віці співак помер внаслідок ускладнень СНІДу. Наступного року Фредді посмерто нагородили премією Brit Awards, а на стадіоні Вемблі у Лондоні присвятили грандіозний концерт на його честь. 2001 року його та інших музикантів з Queen ввели в Залу слави рок-н-ролу, а у 2008 році Мерк'юрі посів 18 місце в списку "100 найвидатніших співаків усіх часів" за версією американського журналу Rolling Stone.