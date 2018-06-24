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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Робот навчився читати людські думки: як це відбувається

275 Читать новость на русском
Робот читає думки
Робот читає думки / bgr.com

Науковці з МТІ та лабораторії штучного інтелекту (CSAIL) навчили робота сканувати мозок. Це вдалось втілити завдяки спеціальній мові, що поєднує мозкові хвилі та жести.

Про це пише bgr.com.

Як повідомили інженери, робот показує дуже хороші результати – від 70 до 97 відсотків точного відтворення. Система миттєво співвідносить і інтерпретує рухи рук людини і сигнали мозку, та реагує на них певними діями.

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Таким чином розробники намагаються допомогти людям з обмеженими можливостями та літнім людям.

Поки технологія – на початковому етапі розробки. До неї залучили учасників, які будуть носити на собі пристрої, що будуть вимірювати активність мозку і скорочення м'язів.

Систему навчили читати думки

З експериментальною частиною допомагає робот Бакстер з Rethink Robotics.

Винахід мають представити на конференції Robotics: Science and Systems (RSS) в Піттсбурзі.

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Теги: Новини США Техно робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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