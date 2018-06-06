Робот-пожежник: машину навчили боротись з вогнем – відео

Японські інженери створили робота, який вміє гасити вогонь. Машина вміє відслідковувати своє положення і зберігати рівновагу, змінюючи напрямок струменів води.

Про це пише espreso.tv.

Справа в тому, що трапляються випадки, коли пожежникам складно дістатися джерела вогню, щоб загасити його. Тож у таких випадках інженери пропонують використовувати літаючих роботів-пожежних, які можуть підібратися до місця загоряння через вікна або інші частини будівлі.

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Робот-пожежника, що літає, створили науковці з Університету Тохоку. Робот висить у повітрі за рахунок водяних реактивних струменів.

Робот складається зі шлангу для води і модулів з соплами. Основний модуль встановлений на кінці шлангу і він використовується як для утримання шлангу в повітрі, так і для гасіння пожежі. Якщо шланг потрібно зробити довше, можна встановити додаткові модулі з соплами.

Інженери написали алгоритм, що дозволяє роботу відстежувати стан всіх своїх сегментів і компенсувати переміщення завдяки поворотам.

Робота навчили гасити пожежу