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Робот-собака від Sony вийшов на міжнародний ринок: ціна "кусається"

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Собака Sony Aibo
Собака Sony Aibo / theverge.com

Компанія Sony ще на початку року презентувала роботизованого собаку Sony Aibo. Зараз розробку виводять на міжнародний ринок.

Про це пише The Verge.

Щоправда коштує собака, що має назву Sony Aibo, дуже дорого – ціна в Японії становить 1740 доларів (46 900 гривень). У США вого вартість буде ще вищою – 2899 доларів (78 200 гривень).

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Собака Sony Aibo вміє рухатися, виконувати певні команди тощо. Він навіть може розвиватися, запам'ятовуючи команди, дії, навички і звички власника.

Також виробники запевняють, що кожна модель робота є максимально унікальна і його розвивати його можна в будь-якому напрямку.

Робот оснащений 4-ядерним чіпом, цілим рядом датчиків і сенсорів, камерою, модулями Wi-Fi і LTE, чотирма мікрофонами, гучномовцем і акумулятором, що забезпечує 2 години безперервної роботи.

Собака від Sony

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Теги: Техно Штучний інтелект Sony робототехніка
Джерело: 24 Канал
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