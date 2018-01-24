Робот Софія прикрасила обкладинку модного глянцю: фото
18:29, сьогодні 1840 Читать новость на русском
Видання про моду і стиль життя Stylist помістило на обкладинку робота Софія із штучним інтелектом.
Як розповіли у редакції, темі роботів буде присвячений весь номер, який є ювілейним – чотирьохсотим.
Зіркою обкладинки стала робот Софія, яка отримала громадянство Саудівської Аравії в жовтні 2017 року. За словами редакторів журналу, номер "дивиться в майбутнє": фотографії для розворотів знімали дрони, а макіяж моделям наносили андроїди. І навіть шрифт, яким надруковано номер, створили роботи.
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Джерело: 24 Канал
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