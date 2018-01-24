Робот Софія прикрасила обкладинку модного глянцю: фото

Видання про моду і стиль життя Stylist помістило на обкладинку робота Софія із штучним інтелектом.

Як розповіли у редакції, темі роботів буде присвячений весь номер, який є ювілейним – чотирьохсотим.

Зіркою обкладинки стала робот Софія, яка отримала громадянство Саудівської Аравії в жовтні 2017 року. За словами редакторів журналу, номер "дивиться в майбутнє": фотографії для розворотів знімали дрони, а макіяж моделям наносили андроїди. І навіть шрифт, яким надруковано номер, створили роботи.

Читайте також: Штучний інтелект: що це і яку несе небезпеку

Допис, поширений Stylist Magazine (@stylistmagazine) 23 Січ 2018 р. о 12:01 PST

Допис, поширений SOPHIA THE ROBOT (@robot_sophia) 24 Січ 2018 р. о 5:32 PST

Допис, поширений Stylist Magazine (@stylistmagazine) 24 Січ 2018 р. о 12:34 PST