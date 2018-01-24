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Робот Софія прикрасила обкладинку модного глянцю: фото

18:29, сьогодні 1840 Читать новость на русском
Робот Софія
Робот Софія / The Australian

Видання про моду і стиль життя Stylist помістило на обкладинку робота Софія із штучним інтелектом.

Як розповіли у редакції, темі роботів буде присвячений весь номер, який є ювілейним – чотирьохсотим.

Зіркою обкладинки стала робот Софія, яка отримала громадянство Саудівської Аравії в жовтні 2017 року. За словами редакторів журналу, номер "дивиться в майбутнє": фотографії для розворотів знімали дрони, а макіяж моделям наносили андроїди. І навіть шрифт, яким надруковано номер, створили роботи.

Читайте також: Штучний інтелект: що це і яку несе небезпеку

Теги: LifeStyle робототехніка Мода
Джерело: 24 Канал
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