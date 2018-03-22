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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Робот українця завоював "срібло" на міжнародних змаганнях із робототехніки

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Харківський винахідник
Харківський винахідник / Фото з вільних джерел

Нещодавно у Варшаві завершилися міжнародні змагання Robomaticon. Харків'янин Денис Волошин посів друге місце в одній із дисциплін, а його колега у своїй категорії потрапив до десятки найкращих.

Про це повідомляє прес-служба Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

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Денис навчається в університеті на 6 курсі на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій. На змагання від повіз свого робота-сумоїста TrisM, якого хлопець зібрав власноруч. Він розповів, що купував деталі в Китаї через Інтернет та на місцевому радіоринку.

Корпус друкував на 3D-принтері. Брав деякі деталі з неробочого вінчестера. Деякі датчики університет допоміг узяти в нас на кафедрі,
– розповів студент-розробник.

Одногрупник Дениса Павло Білоусов виступив у іншій дисципліні — Line Follower. Тут головне завдання робота – їхати за лінією, точно та швидко. Проте, як він це робитиме та які використовуватиме датчики, продумати має конструктор. В результаті Opossum, який обійшовся Павлу десь у тисячу гривень. Хоча розробка студента і не стала найкращою, але потрапила до почесної десятки.


Харківські студенти, які представляли Україну на змаганнях у Варшаві

Змагання Robomaticon проходять у Варшавському політехнічному університеті з 2010 року. Механізовані учасники мають виконувати певні завдання або битися один із одним у межах таких категорій: MicroMouse, Freestyle, Humanoid Sprint, Line Follower, Death Race, Humanoid Sumo, Puck Collect, Line Follower Enhanced та xSumo.

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Розробка харків'янина Дениса посіла друге місце в категорії xSumo, завдання TrisM було виштовхати опонента за межі рингу. Робот українця впорався з усіма опонентами, окрім польського супротивника.

З одним учасником у мене була досить запекла боротьба. До двох перемог. А ми з ним змагалися цілих п’ять раундів. Я відразу побачив, що у нього робот потужніший. Він переміг у чесній боротьбі,
– поділився Денис Волошин.

Загалом у цьогорічних змаганнях взяли участь близько 200 робототехніків.

Теги: Новини України Новини Польщі Штучний інтелект робототехніка Техно Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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