Я б запровадила це на державному рівні, – військова сказала, що варто зробити кожному українцеві

Під час війни та постійних російських атак важливо вміти рятувати життя кожного українця. Так, не лише бойовим медикам на фронті важливо знати, як зупинити кровотечу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла бойова медикиня Карина Ярош, зауваживши, що курси з домедичної допомоги вона б запровадила на державному рівні. Також кожен українець, на її думку, повинен носити з собою турнікет.

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Чому важливо пройти курси з домедичної допомоги кожному українцеві?

За словами бойової медикині, найважче у роботі медика на фронті – це коли він робить усе, а цього виявляється недостатньо. Водночас багато військових говорять, що кожному українцю потрібно пройти курси з домедичної допомоги, адже прильоти відбуваються і в мирних містах України.



Я б запровадила це на державному рівні. Ось нещодавня ситуація – буквально кілька днів тому був обстріл Добропілля. Постраждало 3 цивільних людей. В момент, коли ми підбігли до поранених, стояла купа народу, яка дивилась і не знала, що робити,

– наголосила вона.

Ярош зазначила, що в цей момент вона усвідомила дещо важливе – якби людина просто підійшла і затиснула рану з масивною кровотечею, це би вже дало медикам більше часу і вони б могли зробити більше, ніж зробили.

"Тому потрібно хоча б знати методи зупинки масивної кровотечі, мати при собі хоча б один турнікет. 1500 гривень – це не так багато, якщо порівнювати з ціною життя", – сказала бойова медикиня.

Зверніть увагу! Повне інтерв’ю з бойовою медикинею Кариною Ярош можна прочитати за посиланням.

Вона додала, що серед проблем на фронті для бойового медика є погане державне медичне забезпечення. Крім того, величезною проблемою є паперова робота. Замість того щоб працювати з пораненими, працювати на покращення знань особового складу, тобто проводити їм такмед, медики витрачають свій час на документацію.