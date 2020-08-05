Керівницю відділення "Universal Bank" захопив у заручниці громадянин Узбекистану 3 серпня 2020 року в Києві. Злочинець погрожував підірвати будівлю, якщо його вимоги не буде виконано. Працівниця поліції діалогу Вікторія Азарова під виглядом журналістки змогла зайти в приміщення й поговорити з чоловіком.

Для неї це була перша подібна ситуація. Про це Вікторія Азарова розповіла в інтерв’ю виданню Obozrevatel.

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Вона зазначила, що чудово розуміла, куди йде та була абсолютно спокійна. Разом з нею в захоплене відділення банку заходили журналісти, а найголовніше – там перебувала жінка-заручниця, яку потрібно було звільнити.

Для того щоб врятувати життя навіть однієї людини, потрібно йти на будь-які домовленості. Ми ж чудово розуміємо, що такого роду злочинці (не називатимемо всіх терористами, це злочинці), як в "Леонардо", йдуть на все, щоб отримати доступ до медійності, до розголосу,

– розповіла керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова.

Керівниця пояснила, що поліція діалогу – це не перемовники, а люди, які працюють із конфліктами під час проведення масових заходів різного рівня. Спектр залучення дуже широкий. Але вони не є учасниками перемовин і в них немає спеціальної підготовки.

"Уточню: не просто розмовою, а проведенням правильного діалогу, правильної комунікації. І навіть не можна, а потрібно вирішувати конфлікти в такий спосіб. І своєю роботою ми це вже показали", – додала Вікторія Азарова.

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Вона розповіла, що спеціальну підготовку має. Із 2014 року служила в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України, де були різні ситуації, на які потрібно було адекватно реагувати.

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