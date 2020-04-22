Як можна заробляти на валютному ринку під час карантину

Нестабільність економіки, значні втрати для бізнесу, виснаженість виробничих та сировинних ринків, підвищення рівня безробіття.

Усі ці фактори притаманні більшості країн світу, які ввели жорсткі карантинні заходи для боротьби з невидимим ворогом - пандемією коронавірусу.

З огляду на кількість хворих і жертв смертельного захворювання, карантин, ймовірно, продовжиться і в травні. Тому варто задуматися про збереження та примноження власних заощаджень. У період так званої "коронакризи" слід звернути увагу на широке різноманіття способів заробітку, з-поміж яких особливо актуальні фінансові інструменти Alpari.

Більше про ситуацію на фінансових ринках та нові можливості заробітку під час карантину - читайте в матеріалі. Окрім того, ми розповімо більше про тонкощі валютного ринку Forex та ексклюзивний фінансовий сервіс від компанії Alpari.

Фінансові ринки vs коронавірус. Поки перемагає останній

Березень став місяцем антирекордів на світових ринках. Ось що потрібно знати про ситуацію:

Падіння попиту й ціновий колапс у сфері нафти. Рішення країн ОПЕК+ не вплинуло на вартість нафти. Сировина не змогла перевищити навіть 30 доларів за барель.Так, ціна американської нафти WTI взагалі опустилася до нуля, а згодом досягла "мінус" 37 доларів за барель. За прогнозами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), попит на чорне золото й далі знижуватиметься: найбільше його падіння буде саме в другому кварталі 2020 року.

Фондові ринки "лихоманить" на тлі новин про збільшення жертв коронавірусу та початок нової економічної кризи. Основні американські біржові індекси нестабільні та ще в лютому перейшли на територію "ведмедів", тобто обвалилися на понад 20%. Отже, найдовший "ринок биків", що почався у США ще 2009 року, закінчився. Акції багатьох компаній впали в ціні через зменшення прибутків підприємств. Наприклад, для Apple перший квартал 2020 року був провальним: вартість цінних паперів компанії у березні ледве перевищувала 200 доларів.

Через нестабільність на фондових ринках інвестори почали втрачати інтерес до вкладення грошей в акції. Свою увагу вони зосередили на купівлі іншого фінансового активу – державних облігацій (ОВДП). Однак і тут все завершилося не зовсім успішно. Наприклад, ліквідність казначейських облігацій США впродовж березня різко знизилася, констатують аналітики американського банку JPMorgan.

Масове припинення роботи підприємств малого й середнього бізнесу. Дрібні торговці, власники закладів харчування з сумом заявляють про банкрутство їхнього бізнесу. Адже тижні карантину – занадто великі витрати для них. Навіть безвідсоткове кредитування, що є одним із заходів в межах антикризового пакету, анонсованого в багатьох державах, не здатне врятувати такі компанії.

Коли традиційні фінансові інструменти – неактуальні

Як бачимо, ситуація на фінансових ринках доводить, що в умовах коронавірусу не варто довіряти класичним фінансовим інструментам для отримання доходів. Дохідність депозитів знижується, вартість акцій – надто волатильна й непостійна, так само як і прибутковість ОВДП. До того ж, щоб інвестувати в держоблігації, варто мати як мінімум 100 тисяч гривень.

Однак на валютному ринку можна заробити і під час економічного спаду через коронавірус. Варто розглянути такий варіант, як торгівлю на Forex. Якщо отримання доходів від класичних фінінструментів – депозитів, ОВДП, акцій – залежить від економічної ситуації у світі, то на валютному ринку все по-іншому.

Цікаво, що під час карантину діяльність на валютному ринку активізувалася. Усе більше нових учасників зацікавилися таким популярним інвестиційним інструментом, як ПАММ-рахунки.

Пояснимо, ПАММ-рахунок – це ексклюзивний інструмент інвестування, коли інвестори можуть заробляти, не торгуючи. Тобто сам інвестор отримує прибуток від торгівлі, проте безпосередньо не займається трейдингом. Замість нього це здійснює досвідчений трейдер (керівник), у ПАММ-рахунок котрого і вкладаються кошти. Розробником такого сервісу є компанія Alpari.

Трохи фактів і статистики, за даними Alpari:

Загальна кількість клієнтів ПАММ-сервісу становить понад 19 700 осіб із 60 країн світу.

За допомогою ПАММ-рахунків зараз заробляють понад 18 тисяч активних інвесторів і 2 300 керівників.

Упродовж останнього тижня березня, ПАММ-сервісом почали користуватися близько тисячі нових клієнтів з України та країн СНД.

Великої популярності цей фінансовий інструмент набув з-поміж власників великого й малого бізнесу, які використовували його для дистанційного заробітку. Адже для роботи з ПАММ-сервісом потрібен лише смартфон чи комп’ютер. Ви можете працювати з будь-якої точки світу, що особливо актуально в період карантину.

Наскільки вигідно користуватися ПАММ-сервісом?

У березні цього року в ПАММ-сервісі Alpari встановлено новий рекорд. Один із ПАММ-рахунків продемонстрував дохідність у 166 900%. Цього вдалося досягти керівникові впродовж трохи більше, ніж п’яти років існування ПАММ-рахунку.

Стрімкий ріст дохідності зафіксований саме в останні тижні березня. Дохідність ПАММ-рахунку підскочила відразу на 300%. Як виявилося, такого високого результату реально досягти й у кризові періоди. Тут потрібно лише вибрати правильну стратегію. А за нинішніх умов, масштабна волатильність на ринку лише посилила ріст дохідності ПАММ-рахунку та, відповідно, прибутку.

Щодо дохідності ПАММ-рахунків, то впродовж березня найвищий показник зафіксовано на рівні 1300%. Дохідність ПАММ-портфеля, що складається з кількох ПАММ-рахунків, - 330%.

Загалом, за результатами 2019 року торговельний обіг у ПАММ-сервісі становив майже 150 мільярдів доларів. Зважаючи на рекордну дохідність ПАММ-рахунків у березні, 2020 рік стане ще прибутковішим для користувачів цього інвестиційного інструменту.

Як почати самостійно заробляти на ринку Forex?

Стати трейдером за один день – нереально. Однак і спеціальної освіти для цього не потрібно. Достатньо пройти навчальний курс від досвідчених трейдерів, які допоможуть сформувати власну стратегію ведення торгів.

Отримані знання відразу потрібно застосовувати на практиці. Для першого знайомства з торгами на Форекс можна використовувати демо-рахунок. Але для серйознішого заробітку варто перейти на центовий рахунок. Адже лише так вам вдасться зрозуміти реалії валютних торгів на ринку, протестувати власну стратегію.

Карантин і самоізоляція – найкращий період для опанування нових знань. Використовуйте цей час ефективно не лише для інтелектуального розвитку, але й для власного матеріального збагачення!