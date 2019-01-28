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      Робота на межі людських сил: як здають нормативи НАТО кандидати до ССО України

      Рекрут.UA. SOF 286 Читать новость на русском

      Три дні кандидати до Сил спеціальних операцій проходили перевірки та тестування з психологами, фізіологами та медиками. Однак найскладніше – попереду: потрібно витримати важкі фізичні навантаження і шалений психологічний тиск, щоб здати нормативи НАТО і не бути відрахованим.

      Ранок кандидатів почався задовго до сходу сонця з процедури одягання. Її треба виконати швидко і навпомацки.

      Як психологи тестували бійців та чому 30% кандидатів відсіюються ще на медоглядах – дивіться у попередньому випуску програми Рекрут.UA. SOF

      У планах на день – тест із фізичної підготовки. Перед початком тестування проводиться ретельний інструктаж.

      Проведемо фізичний тест, який складається з чотирьох вправ. Перша – прес: дві хвилини на максимальний результат. Друга – віджимання,
      – пояснив інструктор.

      Після цих вправ – біг на 100 метрів, а потім і на 3 кілометри. Кандидати, що не вкладаються в нормативи курсу, відраховуються одразу. Номери вибулих вивішують на спеціальній дошці. Виконати нормативи НАТО – таки непросто. 

      ССО
      Сонце ще не зійшло, а кандидати до ССО уже зібрані і готові до важкого дня

      Відповідальний за так званий Q-курс інструктор пояснив: завдання цієї фази – відібрати кандидатів, які надалі зможуть пройти кваліфікаційний курс і працюватимуть в складі груп Спеціальних операцій.

      ССО
      Винести свої речі надвір і робити з ними фізичні вправи – одночасно і елемент психологічного тиску

      Після тестування бійці можуть забігти в душ та почистити зуби. Однак вже за 10 хвилин вони шикуються на плацу для інструктажу. Тут їх навчають Кодексу курсанта кваліфікаційного курсу, який за кілька днів треба вивчити напам'ять.

      ССО
      У перший же день вибуло вісім кандидатів – не здали нормативи або не витримали навантажень

      Після оголошення всіх заборон і вимог кандидатам дали дві хвилини, щоб винести все із наметів на плац. Це – елемент психологічного тиску, який чиниться з метою перевірити організованість та стресостійкість кандидатів.

      Про відбір та гартування українських десантників – дивіться програму Рекрут.UA Десант

      Що обов'язково потрібно мати з собою кандидатам у ССО та чому бійців буквально заливають водою – дивіться у програмі.

      Теги: Рекрут.UA. SOF Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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