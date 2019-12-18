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      Графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві

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      Графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві / 24 канал

      Графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві дещо зміниться. Так, роботу "Київського метрополітену" та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години.

      У ніч на 1 січня в Києві організують перевезення маршрутами біля станцій підземки, і після курсування останніх поїздів метро, повідомили на Офіційному порталі Києва.

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      19, 24, 31 грудня та 1 і 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків обмежуватимуть або закриватимуть на вхід станцію метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

      У ніч на 1 січня планують організувати цілодобову роботу фунікулера.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята Різдво Транспорт Метро
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