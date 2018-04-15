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Робота українського ілюстратора прикрасила обкладинку британського Vogue

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Ілюстрація Сенчука у British Vogue
Ілюстрація Сенчука у British Vogue / Соцмережі

Український художник Станіслав Сенчук розробив обкладинку для травневого номеру British Vogue.

Обкладинку свіжого випуску редакція British Vogue виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Травневий випуск British Vogue вийшов 13 квітня

До слова, минулоріч у грудневому випуску журналу художник також доповнив один з матеріалів своїми ілюстраціями.

Пропонуємо вам також ознайомитися з іншими роботами Станіслава Сенчука.

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Ілюстрація художника Станіслава Сенчука

Теги: Новини України LifeStyle Мода Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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