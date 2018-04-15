Робота українського ілюстратора прикрасила обкладинку британського Vogue
Український художник Станіслав Сенчук розробив обкладинку для травневого номеру British Vogue.
Обкладинку свіжого випуску редакція British Vogue виклала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд засудив рух проти сексуальних домагань
Травневий випуск British Vogue вийшов 13 квітня
До слова, минулоріч у грудневому випуску журналу художник також доповнив один з матеріалів своїми ілюстраціями.
Пропонуємо вам також ознайомитися з іншими роботами Станіслава Сенчука.
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Ілюстрація художника Станіслава Сенчука
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі