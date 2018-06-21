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Робота "Укрзалізниці" змусила Маріупольський меткомбінат знизити обсяги виробництва

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Вагони
Вагони / cfts.org.ua

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча через незадовільний пропуску поїздів в напрямку Комиш-Зоря – Волноваха знижує виробництво чавуну в червні на 25 тисяч тонн.

Про це повідомляє Центр Транспортних Стратегій.

Повідомляється, що запасів сировини у металургів залишилося на 1-2 доби, а втрати від недоотриманої валютної виручки та невиконання зобов'язань перед партнерами складуть до півтора десятків мільйонів доларів.

"Уже зараз видно, що очікувані втрати виробництва товарної продукції в червні по ММК ім. Ілліча складуть близько 30 тис. тонн, що еквівалентно недоотриманню валютної виручки 10-15 млн доларів", – заявляють в компанії Метінвест, яка керує комбінатом.

Крім скорочення пропуску поїздів, експерти звертають увагу і на загальне зниження обсягів перевезення по маршруту. "Якщо проаналізувати динаміку середньої кількості вагонів у складах, що здаються по стику Комиш-Зоря з початку 2017 року, то стає очевидно, що за рік кількість вагонів у складі зменшилася майже на 7 одиниць", – сказав старший аналітик ЦТС-Консалтинг Павло Руденко.

Цю інформацію підтверджують і самі оператори ринку, відзначаючи що в останні тижні були факти формування складів з 22-27 вагонів (проти норми в 55 вагонів). Основною причиною неповного комплектування складів називають незадовільний стан тепловозів депо Волноваха і Пологи, в наслідок чого УЗ штучно занижує вагу поїздів при формуванні.

Нагадаємо, раніше в Кабміні, профільному міністерстві і УЗ неодноразово відзначали, що розвиток залізничного сполучення зі східними регіонами країни є найбільш пріоритетним для "Укрзалізниці" серед проектів капітальних інвестицій.

Теги: металургія Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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