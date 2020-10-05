Володимир Зеленський відвідав Дністровську гідроакумулюючу електростанцію, що у Чернівецький області. Президент оглянув 2 працюючі гідроагрегати та перевірив зведення 4-го.

Компанія закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 мільярда гривень. Будівельні роботи планують завершити наприкінці 2020 року. А вже в першій половині 2021 року енергетики мають здати агрегат в промислову експлуатацію, пише 24 канал.

Сумарна ж потужність трьох інших гідроагрегатів – 972 мегават, що дорівнює потужності одного блока атомної електростанції.

Як зазначив президент України, будівельні роботи на Дністровській ГАЕС розширять експортні можливості нашої енергосистеми.

Також, на черзі заплановане завершення спорудження всіх гідроагрегатів до 2028 року. Найамбітніший проєкт держави реалізовують найкращі українські машинобудівники та монтажники, серед яких спеціалісти Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд", АТ "Турбоатом", НТК "ЕНПАСелектро", ПрАТ "Дніпро-Спецгідромонтаж".

Довідка. Дністровська ГАЕС – частина енергетичної стратегії держави до 2035 року. За даними початкового проєкту, електростанція складатиметься з 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі. Так вона стане 6-ю у світі за показниками потужності.

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