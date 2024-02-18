Про проблеми роботі почали повідомляти близько 13:22. Користувачі месенджера не можуть завантажувати, а також відправляти повідомлення.

Дивіться також Неочікувана небезпека Telegram: шахрайські боти наповнюють месенджер і ось як їх уникнути

Сервер Downdetector офіційно підтвердив наявність проблем з Telegram. Зазначається, що сервер отримав 327 відгуків користувачів щодо проблем у користуванні популярного месенджера. У піку – об 13:33, кількість репортів щодо збою досягла 778.

Зазначається, що під час збою не довантажувалися повідомлення в чатах та каналах, а також було неможливо відправити власні. На версії комп'ютера також не відображалися створені папки.