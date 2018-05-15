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Роботи компанії Boston Dynamics вже наступного року надійдуть у вільний продаж

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Роботи компанії Boston Dynamics вже наступного року надійдуть у вільний продаж
Роботи компанії Boston Dynamics вже наступного року надійдуть у вільний продаж / Фото з вільних джерел

Компанія Boston Dynamics повідомила, що в 2019 році вперше почне продавати одну із своїх розробок. Першою комерційною моделлю компанії стане чотириногий робот SpotMini, який вміє самостійно пересуватися навіть в складних умовах, а також захоплювати предмети робоманіпулятором, який встановлюється окремо.

Про це повідомляє Wired.

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Спочатку Boston Dynamics розробляла чотириногих крокуючих роботів для військових цілей. Передбачалося, що вони зможуть автономно переносити вантажі в складній місцевості, в якій не можна застосовувати колісний вантажний транспорт. У 2015 році Командування морської піхоти США відмовилося від проекту розробки чотириногого робота Boston Dynamics, тому що військові залишилися незадоволені його характеристиками. Крім чотириногих роботів для військових компанія представила кілька інших розробок, в тому числі двоногого робота Atlas, який вміє виконувати складні рухи, такі як зворотне сальто, а також чотириногого робота, який переміщається на двох колесах.

В середині 2017 року Boston Dynamics придбав японський телекомунікаційний холдинг SoftBank і через кілька місяців після цього компанія представила свого першого робота з повноцінним корпусом, що закриває внутрішні конструкції, під назвою SpotMini. Він має чотири ноги і з усіх боків обладнаний камерами для відстеження оточення.

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Як заявив очільник компанії Марк Райберт, ще одна важлива відмінність нового робота від попереднього схожого прототипу полягає в тому, що компанії вдалося зробити його собівартість в десять разів нижче. Також він оголосив про те, що Boston Dynamics вперше почне продажі свого робота SpotMini в 2019 році. До кінця року вона збирається разом з іншими компаніями зробити перші 100 роботів, а до середини 2019 року налагодити більш масове серійне виробництво.

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Також голова компанії оголосив, що на спині робота буде передбачено кріплення для стороннього обладнання. Деяке обладнання буде виробляти сама Boston Dynamics. Наприклад, користувачі зможуть встановлювати на робота маніпулятор для захоплення предметів або набір камер для спостереження. Наразі компанія не оголосила ціну самого робота і додаткового обладнання.

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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