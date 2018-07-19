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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Роботів-вбивць не буде: Маск і Ко домовились про заборону розробки такого виду зброї

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, а також засновники компанії DeepMind підписали угоду про заборону розробок "автономної летальної зброї".

Про це пише видання The Verge.

Як сказано у документі, йдеться про систему зброї, яка може використовувати штучний інтелект "для вибору і ураження цілей без участі людини".

В угоді увагу звертають на моральність, адже машина не може позбавляти життя людину. Окрім того, розповсюдження такої зброї несе загрозу дестабілізації для будь-якої країни і людини.

Раніше Маск вже заявляв про те, що штучний інтелект є найбільшою загрозою, з якою людство може зіткнутися як цивілізація і закликав до жорсткого державного регулювання розвитку штучного інтелекту.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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