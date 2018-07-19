Роботів-вбивць не буде: Маск і Ко домовились про заборону розробки такого виду зброї

Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, а також засновники компанії DeepMind підписали угоду про заборону розробок "автономної летальної зброї".

Про це пише видання The Verge.

Як сказано у документі, йдеться про систему зброї, яка може використовувати штучний інтелект "для вибору і ураження цілей без участі людини".

В угоді увагу звертають на моральність, адже машина не може позбавляти життя людину. Окрім того, розповсюдження такої зброї несе загрозу дестабілізації для будь-якої країни і людини.

Раніше Маск вже заявляв про те, що штучний інтелект є найбільшою загрозою, з якою людство може зіткнутися як цивілізація і закликав до жорсткого державного регулювання розвитку штучного інтелекту.