Роботів-вбивць не буде: Маск і Ко домовились про заборону розробки такого виду зброї
Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, а також засновники компанії DeepMind підписали угоду про заборону розробок "автономної летальної зброї".
Про це пише видання The Verge.
Як сказано у документі, йдеться про систему зброї, яка може використовувати штучний інтелект "для вибору і ураження цілей без участі людини".
В угоді увагу звертають на моральність, адже машина не може позбавляти життя людину. Окрім того, розповсюдження такої зброї несе загрозу дестабілізації для будь-якої країни і людини.
Раніше Маск вже заявляв про те, що штучний інтелект є найбільшою загрозою, з якою людство може зіткнутися як цивілізація і закликав до жорсткого державного регулювання розвитку штучного інтелекту.
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